Заручники російського судновласника: одеські моряки півтора року не можуть повернутися в Україну

Раніше екіпажу обіцяли виплатити зарплату, але зараз на дзвінки і листи моряків вже ніхто не відповідає

Українські моряки суховантажу New Orion півтора року не можуть повернутися додому з Китаю. Про це у Facebook заявила дочка одного з моряків суховантажу Наталі Слободянюк-Цапура у понеділок, 28 грудня.

«Мова йде про знайомого багатьом суховантажі New Orion... Черговий екіпаж знаходиться на борту судна без зарплати понад рік і без зміни до вісімнадцяти місяців, а постійні затримки з харчуванням і паливом закономірні і стали нормою. Екіпаж у повній інформаційній блокаді. У спробах спілкування з компанією чуються багатомісячні обіцянки без найменшого натяку на їх виконання. На борту скорочений удвічі екіпаж з дев'яти осіб», – пояснила вона.

На цей момент в екіпаж входить семеро громадян України, один – Грузії, один – з РФ. Їм від 25 до 69 років. Всі українці з Одеси і області.

«Зараз судно стоїть у річці Янцзи, Китай і понад 12 місяців не покидає це місце! Екіпаж починає сходити з розуму! Компанія не виплачує зарплату морякам і заборгованість складає більше, ніж за 12-16 місяців! Компанія обманює моряків, обіцяє вирішити питання протягом тижня, місяця, а пройшов вже рік!» – повідомляє вона.

У ситуації, що склалася винен судновласник, каже жінка. Зараз на листи і дзвінки моряків вже ніхто навіть не відповідає.

«І поки всі вони (судновласник і причетні) вибирають червону ікру і подарунки рідним до Нового Року, екіпаж голодує, економить паливо, щоб зігрітися взимку і божеволіє від безвиході, безвідповідальності вищих управлінців компанії і влади, на іржавому кориті під назвою Нью Оріон», – резюмувала дочка моряка.

Екіпаж вже звертався у різні інстанції, зокрема, у посольство і громадські організації, але питання так і не вирішили.

Балкер New Orion заарештований у лютому 2020 року у порту Цзян'інь, Китай, де знаходився на ремонті. Судновласник – компанія Vercania Holding LTD, директором якої є громадянин РФ Вадим Есипович, не сплатив ремонт судна, що і спричинило його арешт.

Контракти у команди закінчилися у грудні 2019 року станом на 02.03.2020 судно все ще під арештом, другу групу моряків обіцяли замінити, чого не сталося до цього часу. Судновласник мовчить.

Нагадаємо, що ще один український моряк був звільнений з піратського полону.