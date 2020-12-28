У Львові 19-річний киянин прогулявся у шапці з серпом і молотом

Шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці, поліція вилучила

Молодику загрожує до п’яти років ув’язнення

Львівські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом використання комуністичної символіки на одязі. За скоєне 19-річному мешканцю Києва загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

«Сьогодні, 28 грудня, близько 16.30, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові перебуває чоловік, на шапці якого присутня комуністична символіка. На місці працювала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції. Правоохоронці встановили особу зловмисника — 19-річного жителя Києва. У нього вилучено шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці», — повідомили правоохоронці.

У поліції інформують, що за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

«Максимальне покарання, передбачене санкцію статті, — позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває», — йдеться в повідомленні відділу комунікації.

Нагадаємо, раніше у Львові 21-річному чоловіку повідомили про підозру через носіння футболки з комуністичною символікою.

Додамо, згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» заборонено виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі у вигляді сувенірної продукції.

За порушення норм закону передбачена кримінальна відповідальність за ст. 436-1 Кримінального кодексу України — від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Також заборонене публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення. Відповідно до ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 850 до 5100 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.