  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Екстрену медичну допомогу на заході України надаватиме авіація МВС (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На чергування заступив&nbsp;вертоліт ЕС-145 із медичним модулем - Екстрену медичну допомогу на заході України надаватиме авіація МВС (фото)
    На чергування заступив вертоліт ЕС-145 із медичним модулем
    Фото: МВС

    На Львівщині розпочала чергування санітарна бригада Авіаційної системи МВС

    1 квітня на Львівщині на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС. Окрім льотного складу, на пункті постійно чергуватимуть медики. Це стало можливим завдяки реалізації спільного україно-французького авіаційного контракту з компанією Airbus Helicopters, повідомляє пресслужба МВС.

    «Як і обіцяли з Міністерством охорони здоров’я, на Львівщині у рамках Єдиного аеромедичного простору став на чергування вертоліт ЕС-145 із медичним модулем, який екстрено допомагатиме населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж та медична бригада. Далі – Київщина та вся Україна», – розповів глава МВС Арсен Аваков.

    За словами міністра, гелікоптерами та літаками Системи авіаційної безпеки МВС будуть керувати пілоти, які вже пройшли чи наразі проходять відповідну підготовку. Одне з основних завдань такої Системи – медична допомога, щоб із точки А в точку Б можна було сміливо доправити чи хворого, чи команду лікарів, чи орган для трансплантації.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Екстрену медичну допомогу на заході України надаватиме авіація МВС (фото)
    Екстрену медичну допомогу на заході України надаватиме авіація МВС (фото)
    Екстрену медичну допомогу на заході України надаватиме авіація МВС (фото)
    Екстрену медичну допомогу на заході України надаватиме авіація МВС (фото)
    Екстрену медичну допомогу на заході України надаватиме авіація МВС (фото)
    Екстрену медичну допомогу на заході України надаватиме авіація МВС (фото)

    Раніше Аваков презентував карту, де саме будуть розташовуватися 15 пунктів постійного базування Системи авіаційної безпеки. В усіх цих 15 точках буде чергувати льотна зміна та бригада медиків. Вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Один пункт базування перекриватиме відстань у 350 кілометрів.

    Система авіації МВС буде займатися не лише питаннями медицини, але й залучатиметься і під час рятувальних операцій та гасіння пожеж. На чергування стане 57 гелікоптерів Airbus – Н145, великі Super Puma та маневрові Н125, а також вітчизняні Мі-8 та Мі-2. Крім того, будуть залучені літаки Антонов та Diamond.

    Раніше Аваков повідомив, що за спільної ініціативи МВС і МОЗ в Україні відновлюється система аеромедичної евакуації.

    17 березня вертоліт рятувальників ДСНС України транспортував до Інституту серця пацієнта після трансплантації.

    Теги: МВС Арсен Аваков авіація медицина вертоліт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies