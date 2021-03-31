На Хмельниччині матір стрибнула за дитиною, яка впала в глибокий колодязь. Обоє вижили (фото)

Дитина отримала перелом ноги, мати не постраждала

У селищі Летичів Хмельницької області рятувальники дістали із 17-метрового колодязя п’ятирічну дитину та її матір. Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Надвечір 30 березня до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в у колодязь впали жінка та її дитина.

Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки спустилися в колодязь, дістали дівчинку та передали її медикам, а далі витягнули жінку.

Дитина отримала перелом ноги, мати не постраждала. Травмовану дівчинку забрали медики для подальшого обстеження.

За словами жінки, донька впала до занедбаного колодязя. Побачивши це, матір кинулася за дівчинкою.

На початку березня співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося рятувати чоловіків, які дрейфували на крижині по Дніпру.

Перед цим рятувальниками вдалося врятувати жінку, що провалилася під кригу на Русанівському каналі, намагаючись врятувати свого собаку.

На київському ставку врятували людину, що провалилася під кригу. А ось столичні поліцейські врятували чоловіка і жінку з палаючого гаража. Героїчний вчинок зафіксувала нагрудна камера поліцейського.