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Енергетики ДТЕК за дві доби повернули світло для 32 тисяч родин на Донеччині

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергетики ДТЕК за дві доби повернули світло для 32 тисяч родин на Донеччині
Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 338 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим
фото: ДТЕК

Енергетики починають ремонт, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від ЗСУ

За дві доби енергетики ДТЕК відновили електропостачання для майже понад 32 тисяч родин у 18 населених пунктах.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

За 25 та 26 січня енергетики відновили електроживлення для понад 32 тисяч родин у 18 населених пунктах Донецької області, знеструмлених через бойові дії в регіоні.

«Попри попри загострення ситуації в області, енергетикам вдалося отримати дозвіл військових на проведення низки робіт та відновити електропостачання для понад 32 тисяч родин. Поки що знеструмленими лишаються 99 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт», – зазначається у повідомленні компанії.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Теги: ДТЕК ремонт електроенергія

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