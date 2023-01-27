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Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)

Ірина Глотова
glavcom.ua
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Нідерланди допоможуть відновленню енергосистеми України
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За два місяці в Україну з Нідерландів надійшло 36 вантажів енергетичного обладнання

Амстердам передав Києву ще 300 тонн обладнання для відновлення енергопостачання. Про це повідомили у Міненерго.

«Починаючи з грудня 2022 року, в Україну з Нідерландів надійшло 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонн. З них за останні два тижні – 12 вантажів загальною вагою 103,6 тонн», – йдеться у повідомленні.

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Серед наданого партнерами обладнання трансформатори, вимикачі, заземлювачі, роз'єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення, арматура повітряних ліній.

 Як зазначили у відомстві, відповідне енергетичне обладнання буде використано для відновлення об'єктів українського енергетичного сектору, які продовжують зазнавати пошкоджень унаслідок прицільних російських атак.

Нагадаємо, через атаки Росії на енергетичні об’єкти України близько 75% всієї теплової генерації потребує відновлення. Сьогодні, 27 січня застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях.

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Теги: Нідерланди енергетика Міненерго

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