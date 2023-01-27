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Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Енергетики постійно в роботі, аби забезпечити українців світлом
фото з відкритих джерел

Ситуація в енергосистемі через ворожі терористичні атаки дуже складна

Рішення НКРЕКП про штрафи для українських енергетиків можуть зіграти на руку російській пропаганді і бути використані п’ятою колоною для дастабілізації ситуації в країні. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко на засіданні комісії.

«У суспільстві нагнітається наратив: там в енергетиці крадуть електроенергію й експортують її кудись, і дурять нас усіх. І оце, повірте, я це відчуваю. Це ж масові п’яті колони це роздувають. Тому в цій ситуації ми мусимо зрозуміти, ми не маємо права сьогодні наносити шкоду репутації героїв енергетичного фронту», – заявив Кучеренко і закликав НКРЕКП утриматись від практики звинувачувань на адресу енергетиків і накладання на них штрафів за відключення світла.

Він наголосив, ситуація в енергосистемі через ворожі терористичні атаки дійсно складна. І будь-які необдумані рішення органів державної влади, направлені проти енергетиків, можуть мати негативні наслідки.

«Я не хочу, щоби ми сьогодні працювали проти авторитету енергетики української і проти авторитету незалежного регулятора», – зазначив депутат.

Нагадаємо, 26 січня росія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки почались проблеми з електропостачанням на півдні України, зокрема в Одесі, через що на Одещині були застосовані графіки аварійних відключень світла.

Останні два тижні НКРЕКП почало штрафувати обленерго за відключення світла в умовах дефіциту електроенергії.

Теги: тривога Олексій Кучеренко депутат НКРЕКП росія

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