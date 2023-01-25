США нададуть $125 млн допомоги для української енергетики

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен розповів про новий пакет допомоги для підтримки стійкості енергетичної інфраструктури України

Підтримка українського енергетичного сектору стала основною темою спільної зустрічі представників країн G7 та ключових партнерів. Захід спільно організували американський державний секретар Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, повідомляє Державний департамент США.

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Держсекретар став ініціатором обговорення поточних зусиль щодо прискорення поставок енергетичного обладнання в Україну. Він високо оцінив незламність громадян України та розповів про новий пакет у $125 млн від Сполучених Штатів для підтримки стійкості енергетичної інфраструктури України.

Новий пакет передбачає закупівлю високовольтних автотрансформаторів, мобільних газових турбін для підтримки основних комунальних послуг та обладнання для ремонту розподільчих підстанцій.

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Учасники зустрічі зобов’язалися продовжувати тісну координацію щодо доставки обладнання та гуманітарної допомоги цієї зими, а також наголосили на підтримці довгострокового бачення України щодо модернізації та декарбонізації своєї енергетичної мережі та інтеграції з європейською системою.

Група зобов’язалася продовжувати тісну координацію щодо доставки обладнання та гуманітарної підтримки цієї зими, закупівлі необхідної інфраструктури та підтримки довгострокового бачення України щодо модернізації та декарбонізації своєї енергетичної мережі, її інтеграції з європейською системою. До того ж вони закликали Росію припинити напади на народ України, його енергетичні та теплові системи.

«Держсекретар наголосив на твердій прихильності Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», — повідомляє Державний департамент США.

Нагадаємо, з жовтня 2022 росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об'єктів. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.