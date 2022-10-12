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Фінансовий «Рамштайн». Зеленський повідомив про новий формат підтримки України

Альона Боженко
glavcom.ua
Фінансовий «Рамштайн». Зеленський повідомив про новий формат підтримки України
Зеленський запропонував створити новий формат підтримки України
фото: Офіс президента

«Фінансовий «Рамштайн» – системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення нового формату фінансової підтримки України за прикладом «Рамштайну». Про це він повідомив під час відеозвернення.

«Щойно взяв участь у роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів, МВФ і Світового банку, які допомагають нашій державі зберігати фінансову стабільність. Ключове питання – це покриття дефіциту нашого бюджету та швидка відбудова критичної інфраструктури, житла й соціальних об’єктів, які зруйновані або пошкоджені ударами окупантів. Ідеться про значні суми – десятки мільярдів доларів для бюджету і Fast Recovery. Але потенціал демократичних країн значно більший, ніж наявні потреби. Тож консолідуємо підтримку партнерів заради України. Створюємо фінансовий «Рамштайн» – системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу», – розповів гарант.

Він також зазначив, що учасники шостої зустрічі у форматі «Рамштайн» обговорювали надання Україні систем протиповітряної й протиракетної оборони. Президент також подякував міжнародним партнерам за незмінну підтримку України.

«Сьогодні ж відбулося й чергове засідання у форматі оборонного «Рамштайну». Доволі продуктивне. Передусім обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної й протиракетної оборони. Що зухвалішим і жорстокішим стає російський терор, то очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що впораємося з цим завданням. І я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої держави – підтримку для ефективного захисту в повітрі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.

На брифінгу після зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни

Теги: президент Володимир Зеленський

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