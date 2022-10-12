Пентагон заявив, що українські війська змінили динаміку війни

Українські війська знову і знову демонструють зміну ситуації на полі бою завдяки наданому партнерами озброєнню

Остін заявив, що напади Росії лише посилюють рішучість союзників у допомозі України

Українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання у форматі «Рамштайн» в середу в Брюсселі.

«Путін намагається мобілізувати більше сил і заявити про належність суверенних територій України до Росії. Він кидається на цивільні цілі та інфраструктуру в українських містах. Він використовує безвідповідальні погрози та риторику», – сказав Остін.

Міністр зазначив, що українські війська знову і знову демонструють зміну ситуації на полі бою завдяки наданому партнерами озброєнню. А напади Росії лише посилюють рішучість союзників у допомозі України.

«Коли ми зустрічалися у вересні, ми всі спостерігали, як Україна досягла надзвичайних здобутків на полі бою. Незважаючи на нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні містечок від російської окупації та повернули тисячі кілометрів квадратних своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам. Проте безпекова допомога контактної групи, тренування та зусилля з підтримки були життєво важливими. Ми здійснили величезний прогрес, працюючи разом, і оскільки війна змінилась – змінилась і місія цієї контактної групи», – додав глава Пентагону.

Раніше Пентагон повідомляв, що надана Україні зброя дозволяє атакувати цілі в Криму.