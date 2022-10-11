Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми

«До сих пір немає чіткої картинки того, як має бути відбудована Україна. Хто прийматиме рішення та контролюватиме фінансові потоки»

Відбудова України не означає, що ми маємо запустити роботу старих підприємств на старих технологіях, які завдавали впливу на довкілля. Про це зазначив ексміністр екології і природних ресурсів України Остап Семерак в ефірі Польського радіо для України.

«Ми повинні відбудовувати Україну з використанням найкращих технологій і на сучасних принципах», – вважає ексміністр.

За словами Семерака, про всі ці проблеми треба говорити вже зараз, а не чекати повної деокупації українських територій. Адже вікно можливостей для України може швидко зачинитись, і ми не зможемо використати всю можливу міжнародну підтримку. Тим паче, що прем'єр-міністр Польщі на Варшавському безпековому форумі заявив, що поляки готові долучитись до співпраці і вкладати кошти в Україну.

«До сих пір немає чіткої картинки того, як має бути відбудована Україна. Хто буде приймати рішення та контролювати фінансові потоки на відбудову», – занепокоєний Остап Семерак. На його думку, важливо, щоб Україна запропонувати модель відбудови з економічно грамотними механізмами. Проєкт із будівництва нового безпечного конфайнмента на ЧАЕС може стати прикладом для такої співпраці і вкладення західними партнерами значних коштів у проєкти в Україні.

Нагадаємо, представник «Енергоатому» Сергій Костенко провів робочу зустріч у Черкаській області, де обговорювали проєкт побудови нової атомної станції, які планують побудувати у місті Чигирин Черкаської області. Тут гарний доступ до водних ресурсів та зручне розміщення, поруч електричні мережі.