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«Рамштайн-6» завершився. Остін повідомив результати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Рамштайн-6» завершився. Остін повідомив результати
фото з відкритих джерел

Україна отримає ППО, щоб захистити об‘єкти критичної інфраструктури

Американці лобіювали питання надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції після так званого формату «Рамштайн-6», передає кореспондент Володимир Рунець.

Зазначається, що причиною цьому стало те, що війна Росії проти України незаконна, але агресія Росії лише об‘єднала як українців, так і її партнерів. І особливо останні ракетні удари по містах.

На запитання, коли небо в Україні стане безпечним, Остін відповів: «Коли в нас буде достатньо систем».

Наголошується, що мова йде не про те, щоб захистити всю Украіну, а про об‘єкти критичної інфраструктури, які Росія продовжить атакувати.

Як відомо, 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося  чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.

Перед цим міністр оборони Олексій Резніков повідомив деталі засідання міністрів оборони країн-партнерів «Рамштайн-5». Зокрема він заявив, що в Україні планують розробити трирівневу систему у сфері ППО/ПРО, а також країни домовилися сильніше готувати до бою українських військових

Напередодні президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

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Теги: війна росія Україна окупанти США

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