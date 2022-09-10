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Деокупація територій та «Рамштайн»: Зеленський провів чергову Ставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деокупація територій та «Рамштайн»: Зеленський провів чергову Ставку
фото: Офіс президента

Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська

Сьогодні, 10 вересня, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони з деокупації українських територій. За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах.

Зазначається, що у Ставці взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до зустрічі приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук.

Окрема увага була приділена підсумкам 5-ї зустрічі Ukraine Defense Contact Group у форматі «Рамштайн», яка завершилася напередодні. З огляду на ситуацію на фронті набуває актуальності забезпечення співпраці з партнерами України у середній та довгостроковій перспективі.

Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська та визначили нагальні потреби сил оборони України.

Нагадаємо, триває сто дев’яносто дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Теги: Володимир Зеленський Міноборони ЗСУ

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