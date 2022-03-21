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    Події в Україні

    Фонд «Повернись живим» уже зібрав для армії понад 2 млрд грн

    Хтось особисто служить у війську, хтось допомагає ЗСУ. Всі разом йдемо до перемоги - Фонд «Повернись живим» уже зібрав для армії понад 2 млрд грн

    Хтось особисто служить у війську, хтось допомагає ЗСУ. Всі разом йдемо до перемоги

    фото: Повернись живим

    Навколо нашої перемоги об'єдналися всі сили добра цього світу

    Генштаб ЗСУ висловив подяку «Повернись живим» – найбільшому в Україні фонду компетентної допомоги армії. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.

    Із 24 лютого по 18 березня команда організації зібрала для війська 2 млрд 291 млн 324 тис. 310,43 грн. І це не рахуючи криптовалютних та готівкових переказів.

    За перші три тижні повномасштабного вторгнення Росії фонд закупив майна на суму 1 млрд 193 млн 849 тис. 577,33 грн і передав нашим захисникам та захисницям десятки тисяч технічних засобів, зокрема:

    • 7 954 засоби зв’язку різного типу
    • 2 546 шоломів
    • 1 293 одиниці тепловізійної, нічної та іншої оптики
    • 1 312 бронежилетів
    • 573 квадрокоптерів.

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    Хтось особисто служить у війську, хтось допомагає ЗСУ. Всі разом йдемо до перемоги. фото: Повернись живим
    Хтось особисто служить у війську, хтось допомагає ЗСУ. Всі разом йдемо до перемоги. фото: Повернись живим
    Хтось особисто служить у війську, хтось допомагає ЗСУ. Всі разом йдемо до перемоги. фото: Повернись живим

    «Ці цифри вражають. І вони – найбільш промовиста ілюстрація єдності нації зі своїм військом. Команда «Повернись живим» — прості українці, які з 2014 року працюють на нашу перемогу. Більшість із них непублічні, але я багатьох знаю особисто. Пані Лесю, яка займається фінансами. Аналітика, який знову став розвідником. Співробітників фонду, які втратили власні домівки. Пашу, який вчора під обстрілом вивіз із «сірої зони» покинутого напризволяще дідуся. Та інших членів команди, що 24/7 пліч-о-пліч із нами рятують Україну», – наголосив Залужний.

    Нагадаємо, Зеленський подякував подружжю голлівудських акторів за допомогу Україні.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб українці Україна окупація #stoprussia
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    Фонд «Повернись живим» уже зібрав для армії понад 2 млрд грн