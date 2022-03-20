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    Джонсон зідзвонився із Зеленський та пообіцяв лобіювати інтереси України на зустрічі G7

    Прем'єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон - Джонсон зідзвонився із Зеленський та пообіцяв лобіювати інтереси України на зустрічі G7
    Прем'єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон

    Глава уряду Великобританії розповів про те, чим підтримуватиме Україну

    Прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Джонсон повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    Він заявив, що працюватиме над просуванням інтересів України на зустрічах НАТО та G7 наступного тижня. Також Великобританія продовжить нарощувати військову, економічну та дипломатичну підтримку, «щоби покласти край цьому жахливому конфлікту».

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц скликає лідерів країн G7 на саміт, який має відбутися 24 березня у Брюсселі.

    Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.

    Раніше Зеленський провів чергові перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном. Зокрема, Джонсон висловив підтримку Україні. «Прем'єр-міністр виклав додаткову оборонну допомогу, яку Великобританія має намір надати, і зобов'язався працювати з союзниками на зустрічі НАТО наступного тижня, щоб посилити військову підтримку Україні», – йдеться в повідомленні.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація Боріс Джонсон #stoprussia
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    Джонсон зідзвонився із Зеленський та пообіцяв лобіювати інтереси України на зустрічі G7