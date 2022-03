Джонсон зідзвонився із Зеленський та пообіцяв лобіювати інтереси України на зустрічі G7

Прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Джонсон повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Він заявив, що працюватиме над просуванням інтересів України на зустрічах НАТО та G7 наступного тижня. Також Великобританія продовжить нарощувати військову, економічну та дипломатичну підтримку, «щоби покласти край цьому жахливому конфлікту».

I spoke to President @ZelenskyyUa this afternoon to set out how I will be working to advance Ukraine’s interests at meetings of NATO and the G7 this week.



The UK will continue to step up military, economic and diplomatic support to help bring an end to this terrible conflict.