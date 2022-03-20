Джонсон зідзвонився із Зеленський та пообіцяв лобіювати інтереси України на зустрічі G7

Глава уряду Великобританії розповів про те, чим підтримуватиме Україну

Прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Джонсон повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Він заявив, що працюватиме над просуванням інтересів України на зустрічах НАТО та G7 наступного тижня. Також Великобританія продовжить нарощувати військову, економічну та дипломатичну підтримку, «щоби покласти край цьому жахливому конфлікту».

I spoke to President @ZelenskyyUa this afternoon to set out how I will be working to advance Ukraine’s interests at meetings of NATO and the G7 this week.



The UK will continue to step up military, economic and diplomatic support to help bring an end to this terrible conflict. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 20, 2022

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц скликає лідерів країн G7 на саміт, який має відбутися 24 березня у Брюсселі.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.

Раніше Зеленський провів чергові перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном. Зокрема, Джонсон висловив підтримку Україні. «Прем'єр-міністр виклав додаткову оборонну допомогу, яку Великобританія має намір надати, і зобов'язався працювати з союзниками на зустрічі НАТО наступного тижня, щоб посилити військову підтримку Україні», – йдеться в повідомленні.