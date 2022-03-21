Зеленський подякував подружжю голлівудських акторів за допомогу Україні
«Справжній зразок для наслідування»
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку голлівудському подружжю Мілі Куніс та Ештону Кутчеру за надану Україні допомогу. Пара уже зібрала $35 млн на допомогу українцям, які вимушено залишили свої домівки. Пост-подяку голова держави опублікував на сторінці у Twitter.
«Ештон Кутчер і Міла Куніс, яка народилася у Чернівцях, одними з перших відгукнулися на наше горе та вже зібрали $35 млн на допомогу біженцям з України. Вражений, наскільки глибоко вони в темі та як серйозно налаштовані. Справжній зразок для наслідування», – написав український президент.
Нагадаємо, ще 3 березня Міла Куніс та Ештон Кутчер запустили сторінку GoFundMe з метою зібрати $30 млн для допомоги українцям, які покинули країну через війну.
«У той час як ми є свідками мужності українців, ми також є свідками неймовірного тягаря тих, хто вибрав безпеку. Через GoFundMe цей збір коштів вплине на зусилля з надання біженцям та гуманітарної допомоги. Фонд принесе користь Flexport.org та Airbn, двом організаціям, які активно працюють на місцях і надають негайну допомогу тим, хто її найбільше потребує. Flexport.org організовує доставку гуманітарної допомоги до місць розміщення біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Airbnb.org надає безкоштовне короткострокове житло біженцям з України. Бути з Україною означає підтримувати українців», – йдеться в повідомленні подружжя.
Міла Куніс додала, що вона народилася в Чернівцях і зараз «як ніколи пишається, що вона українка».
Як відомо, акторка народилась 14 серпня 1983 у єврейській родині. У 1991 році її родина емігрувала з України й оселилася у Лос-Анджелесі.
Також експрем'єр Британії за кермом вантажівки привіз гуманітарну допомогу українцям (фото).