На Сумщині Тростянець знову обстріляний: троє загиблих

Окупанти з важкої артилерії завдали ударів по приватних житлових будинках

Російські окупанти 20 березня обстріляли з важкої артилерії приватні будинки у Тростянці на Сумщині. Загинули троє людей. Про це інформує «Суспільне».

У прокуратурі Сумщини повідомили, що російські окупанти знищили декілька будинків. Також ворог вбив трьох літніх людей, які там мешкали.

Загинули 64-річний та 70-річний чоловіки та 73-річна жінка.

Окрім того, ворог пошкодив іще декілька багатоквартирних житлових будинків та магазин.

«Військові Росії обстріляли з важкої артилерії приватні будинки в Тростянці, що на Сумщині, 20 березня. У результаті загинули троє пенсіонерів», – мовиться у повідомленні.

Як відомо, окупанти заганяють мешканців Тростянця у фейкові «зелені коридори», створюючи живі щити.

Як повідомлялося, на Сумщині місцеві прихильники «руского міра» допомагають викрадати людей.

До слова, на Сумщині окупанти виганяють людей на вулиці та відбирають їжу.

Нагадаємо, на Сумщині ЗСУ знищили колону військової техніки рашистів (фото).

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