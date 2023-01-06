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Французька компанія потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Французька компанія потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни
Bonduelle не планує залишати російський ринок і продовжує платити податки в російський бюджет, фінансуючи війну
фото з соцмереж

Bonduelle відправила 10 тис. святкових коробок із консервованою кукурудзою та горошком загарбникам на передову

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало ввести санкції проти виробника заморожених і консервований овочів Bonduelle. Про це йдеться у Twitter НАЗК.

Окрім того, компанія потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни, ініційованого агентством.

«Bonduelle не планує залишати російський ринок і продовжує платити податки, збори та інші внески в російський бюджет, фінансуючи тим самим війну. Раніше в статті російського Forbes за 2019 рік повідомлялося, що директор представництва Bonduelle в Росії Катерина Єлісєєва вчилася в Академії ФСБ на перекладача», – йдеться на сайті НАЗК.

Французька компанія потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни фото 1

Нагадаємо, напередодні нового року керівник Bonduelle у Росії Катерина Єлисеєва заявила, що вони відправили 10 тис. святкових коробок із консервованою кукурудзою та горошком загарбникам на передову та побажала їм швидкої перемоги.

До слова, Bonduelle – одна з небагатьох зарубіжних фірм, котра залишилася в РФ та зберегла робочі місця.

Теги: росія Україна Франція окупанти війна

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