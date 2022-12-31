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Французька компанія привітала окупантів та передала їм на передову консерви

Надія Карбунар
glavcom.ua
Французька компанія привітала окупантів та передала їм на передову консерви
Французька компанія підтримала російських військових
фото з відкритих джерел

Bonduelle відправила 10 тисяч святкових наборів російським убивцям

Французька компанія, виробник овочевих консервів Bonduelle, продукція якої представлена й в Україні, підтримала російських окупантів.

Напередодні нового року керівник Bonduelle у Росії Катерина Єлисеєва заявила, що вони відправили 10 000 святкових коробок із консервованою кукурудзою та горошком загарбникам на передову та побажала їм швидкої перемоги.

Французька компанія привітала окупантів та передала їм на передову консерви фото 1

Як повідомляють російські ЗМІ, Bonduelle – одна з небагатьох зарубіжних фірм, котра залишилася в РФ та зберегла робочі місця.

Нагадаємо, найбагатші російські олігархи втратили цього року майже $95 млрд на тлі суворих санкцій, запроваджених західними країнами через війну в Україні.

Також Міністерство економіки звернулося до уряду з пропозицією визначити Фонд державного майна для управління конфіскованими активами російського олігарха Володимира Євтушенкова. Йдеться про 17 позицій об’єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах.

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