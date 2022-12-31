Французька компанія привітала окупантів та передала їм на передову консерви

Bonduelle відправила 10 тисяч святкових наборів російським убивцям

Французька компанія, виробник овочевих консервів Bonduelle, продукція якої представлена й в Україні, підтримала російських окупантів.

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Напередодні нового року керівник Bonduelle у Росії Катерина Єлисеєва заявила, що вони відправили 10 000 святкових коробок із консервованою кукурудзою та горошком загарбникам на передову та побажала їм швидкої перемоги.

Як повідомляють російські ЗМІ, Bonduelle – одна з небагатьох зарубіжних фірм, котра залишилася в РФ та зберегла робочі місця.

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Нагадаємо, найбагатші російські олігархи втратили цього року майже $95 млрд на тлі суворих санкцій, запроваджених західними країнами через війну в Україні.

Також Міністерство економіки звернулося до уряду з пропозицією визначити Фонд державного майна для управління конфіскованими активами російського олігарха Володимира Євтушенкова. Йдеться про 17 позицій об’єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах.