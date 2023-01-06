Росіяни отримали болючий санкційний удар

Корабель, який не пустили в порт Бангладешу

США слідкують, аби Москва не могли обійти санкції

Перемога на санкційному фронті, від якої на Росії палає: Бангладеш не пустив російське підсанкційне судно в порт.

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Навіть попри те, що:

росіяни його перефарбували та написали на ньому інше ім'я;

партія влади в країні лояльна до Росії, яка, на відміну від західних країн, не ставить під сумнів прозорість виборів, які привели її до влади, та не накладає санкції за криваві розгони протестів;

судно перевозило обладнання та компоненти для АЕС яка будується в Бангладеш Росатомом та є найбільшою енергетичною інвестицією за всю історію країни.

Після листа від США з обгрунтуванням щодо підсанкційності судна та роз'ясненнями щодо загрози застосування вторинних санкцій, влада Бангладеш не допустила судно в порт та воно було вимушено відправитися в Індію.

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Росіяни визнали, що перефарбування та перейменування судна не зняло з нього санкцій, але почали розповідати стандартну історію про гегемонію США, яке втручається у внутрішню політику країн, що розиваються, таких як Бангладеш.

Судно зараз в Індії, а Москва обіцяє «підігнати» інше – непідсанкційне, щоб перевантажити все. Питання, де і як вони це будуть робити, оскільки будь-яке обслуговування підсанкційного російського судна в порту – порушення санкцій та загроза вторинних.