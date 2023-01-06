Головна Думки вголос Агія Загребельська
search button user button menu button
Агія Загребельська українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Росіяни отримали болючий санкційний удар

glavcom.ua
Корабель, який не пустили в порт Бангладешу
фото з відкритих джерел

США слідкують, аби Москва не могли обійти санкції

Перемога на санкційному фронті, від якої на Росії палає: Бангладеш не пустив російське підсанкційне судно в порт.

Навіть попри те, що:

  • росіяни його перефарбували та написали на ньому інше ім'я;
  • партія влади в країні лояльна до Росії, яка, на відміну від західних країн, не ставить під сумнів прозорість виборів, які привели її до влади, та не накладає санкції за криваві розгони протестів;
  • судно перевозило обладнання та компоненти для АЕС яка будується в Бангладеш Росатомом та є найбільшою енергетичною інвестицією за всю історію країни.

Після листа від США з обгрунтуванням щодо підсанкційності судна та роз'ясненнями щодо загрози застосування вторинних санкцій, влада Бангладеш не допустила судно в порт та воно було вимушено відправитися в Індію.

Росіяни визнали, що перефарбування та перейменування судна не зняло з нього санкцій, але почали розповідати стандартну історію про гегемонію США, яке втручається у внутрішню політику країн, що розиваються, таких як Бангладеш.

Судно зараз в Індії, а Москва обіцяє «підігнати» інше – непідсанкційне, щоб перевантажити все. Питання, де і як вони це будуть робити, оскільки будь-яке обслуговування підсанкційного російського судна в порту – порушення санкцій та загроза вторинних.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США санкції Бангладеш влада Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Абрамович, колишній власник футбольного клубу «Челсі», втратив більше за інших
Санкції через війну в Україні: оприлюднено фінансові втрати російських олігархів
30 грудня, 2022, 21:26
Нафта є найбільшим експортним товаром Росії
Російський рубль обвалився через санкції та зниження цін на нафту
30 грудня, 2022, 05:22
У Латвії затримано пропагандиста РФ за підозрою у порушенні санкцій та шпигунстві
У Латвії затримано пропагандиста РФ за підозрою у порушенні санкцій та шпигунстві
Вчора, 17:59

Агія Загребельська

Росіяни отримали болючий санкційний удар
Росіяни отримали болючий санкційний удар
Диктатури будують паралельний світ
Диктатури будують паралельний світ
Чому Північна Корея вирішила стати союзником Росії
Чому Північна Корея вирішила стати союзником Росії
Катастрофа Путіна. Проміжні висновки
Катастрофа Путіна. Проміжні висновки
Як у Євросоюзі реагують на корупцію. Приклад для України
Як у Євросоюзі реагують на корупцію. Приклад для України
Обмін з терористами – це те, що завжди виглядає погано
Обмін з терористами – це те, що завжди виглядає погано

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Українські церкви переходять на новий календар: які зміни відбудуться
7236
6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони
7156
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6948
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні
6935
Кремль оголосив про припинення вогню
5871
Мобілізація в РФ: Генштаб розкрив плани Кремля

Новини

ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Сьогодні, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Вчора, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту