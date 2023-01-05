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У Латвії затримано пропагандиста РФ за підозрою у порушенні санкцій та шпигунстві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Латвії затримано пропагандиста РФ за підозрою у порушенні санкцій та шпигунстві
фото з відкритих джерел

Касему загрожує до 20 років позбавлення волі

Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала колишнього шеф-редактора агентства «Sputnik Литва» Марата Касема. Його підозрюють у наданні економічних ресурсів кремлівському пропагандистському ресурсу, на який поширюються санкції Європейського Союзу. Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що Касема затримали 3 січня.

ЗМІ повідомляють, що суд обрав Касему запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він знаходиться у ризькій Центральній в'язниці. За статтями йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Касем є громадянином Латвії, але проживає і працює в Москві. До Латвії приїхав за сімейними обставинами.

У 2013 році Касем балотувався на виборах до Саласпілської повітової ради від партії Saskaņa, але згодом був виключений з партії через те, що відео з його протестом проти результатів виборів до органів місцевого самоврядування привернуло широку увагу в соціальних мережах та інших інтернет-порталах.

У 2018 році Касем балотувався на виборах до Сейму від партійного об'єднання «За альтернативу». Він значився як журналіст кремлівського пропагандистського ЗМІ «Россия сегодня».

Нагадаємо, раніше повідмолялося, що СБУ відкрила справу проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, «Перший незалежний» та Ukrlive Діани Панченко.

Теги: Україна шпигун Європейський союз санкции росія Латвія

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