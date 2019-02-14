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    Події в Україні

    ФСБ силою записала до росіян громадянина України - кримського татарина

    • Розсилка
    14 лютого в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки - ФСБ силою записала до росіян громадянина України - кримського татарина
    14 лютого в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки

    Коментарі російських силовиків з цього приводу відсутні

    В окупованому Криму російські силовики примусово записали громадянином РФ Ескендера Абдулг'анієва, затриманого після обшуків в селищі міського типу Октябрське Красногвардійського району. Про це заявила адвокат Ліля Гемеджі, повідомляє Крим.Реалії.

    «У нас була велика суперечка зі слідчим. Мого підзахисного записували громадянином Російської Федерації, хоча російського паспорта у нього на руках нема», - розповіла захисниця.

    «Ми проти цього заперечували, оскільки був представлений паспорт громадянина України. Слідчі це до уваги не взяли і сказали, що це (громадянство Росії - ред) було доведено якимись матеріалами справи», - додала вона.

    За її словами, доводи сторони захисту про те, що на момент анексії півострова, статті 5, так званого, «договору про приєднання», він повинен був бути зареєстрований в Криму постійно, але відповідної реєстрації у нього немає, хоча він народився на півострові і виріс.

    Гемеджі додала, що, Абдулг'анієву ставили неформальні питання.

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    «Ставили такі питання як: «Чому він не служить в російській армії?». У моїй присутності, не слідчим, а невідомою особою, імовірно співробітником ФСБ, ставилося запитання: «Яким чином він перебуває в Криму, якщо не є громадянином Російської Федерації?», - розповіла вона.

    Повідомляється, що коментарі російських силовиків з цього приводу відсутні.

    За даними видання, раніше, 14 лютого в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки.

    Пізніше, за інформацією об'єднання «Кримська солідарність» стало відомо, що в управління ФСБ в Сімферополь відвезли Ескендера Абдулг'анієва, Арсена Абхаірова, а також Рустема Емірусеінова.

    Російська Федеральна служба безпеки стверджує, що провела в Криму обшуки у трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».

    Захисники заарештованих і засуджених по «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

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