ФСБ силою записала до росіян громадянина України - кримського татарина



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14 лютого в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки

Коментарі російських силовиків з цього приводу відсутні

В окупованому Криму російські силовики примусово записали громадянином РФ Ескендера Абдулг'анієва, затриманого після обшуків в селищі міського типу Октябрське Красногвардійського району. Про це заявила адвокат Ліля Гемеджі, повідомляє Крим.Реалії.

«У нас була велика суперечка зі слідчим. Мого підзахисного записували громадянином Російської Федерації, хоча російського паспорта у нього на руках нема», - розповіла захисниця.

«Ми проти цього заперечували, оскільки був представлений паспорт громадянина України. Слідчі це до уваги не взяли і сказали, що це (громадянство Росії - ред) було доведено якимись матеріалами справи», - додала вона.

За її словами, доводи сторони захисту про те, що на момент анексії півострова, статті 5, так званого, «договору про приєднання», він повинен був бути зареєстрований в Криму постійно, але відповідної реєстрації у нього немає, хоча він народився на півострові і виріс.

Гемеджі додала, що, Абдулг'анієву ставили неформальні питання.

«Ставили такі питання як: «Чому він не служить в російській армії?». У моїй присутності, не слідчим, а невідомою особою, імовірно співробітником ФСБ, ставилося запитання: «Яким чином він перебуває в Криму, якщо не є громадянином Російської Федерації?», - розповіла вона.

Повідомляється, що коментарі російських силовиків з цього приводу відсутні.

За даними видання, раніше, 14 лютого в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки.

Пізніше, за інформацією об'єднання «Кримська солідарність» стало відомо, що в управління ФСБ в Сімферополь відвезли Ескендера Абдулг'анієва, Арсена Абхаірова, а також Рустема Емірусеінова.

Російська Федеральна служба безпеки стверджує, що провела в Криму обшуки у трьох підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених по «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.