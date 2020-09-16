Прорив газопроводу під Києвом: до ремонту залучені 40 осіб



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Фото: ДСНС

На місці ремонтних робіт чергують рятувальники

Поблизу селища Чабани Києво-Святошинського району, де в ніч на 15 вересня сталася розгерметизація магістрального газопроводу, тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на ранок 16 вересня до проведення відновлювальних робіт залучено 40 чоловік та 6 одиниць техніки Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів.

Крім того, для забезпечення пожежної безпеки під час зварювальних робіт від ДСНС чергує чотири рятувальники та одна одиниця техніки.

Як повідомлялося, в ніч проти вівторка, 15 вересня, прорвало газопровід високого тиску біля Чабанів Києво-Святошинського району. Жертв і постраждалих немає.

Постачання газу для споживачів організовано через інші газогони. Як заявив Оператор газотранспортної системи України, ця ситуація жодним чином не впливає на транзит газу до країн ЄС.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розгерметизації магістрального газопроводу КЗУ-1.

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