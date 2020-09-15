Прорив газопроводу під Києвом: поліція відкрила провадження (фото)



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На місці розгерметизації газопроводу працює слідча комісія, аварійна бригади, рятувальники Фото: ДСНС

Причини аварії на газогоні поки що не встановлені

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розгерметизації магістрального газопроводу КЗУ-1 біля селища Чабани Києво-Святошинського районуі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Київщини.

«Відкрито кримінальне провадження за статтею №292 Кримінального кодексу України («Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів»). Зараз буде призначено низку експертиз для встановлення всіх причин розгерметизації газопроводу», - повідомили УНН у поліції.

Причини аварії поки що не встановлені. За попередніми даними, на ділянці не проводилися ніякі роботи.

Як повідомлялося, в ніч проти вівторка, 15 вересня, прорвало газопровід високого тиску біля Чабанів Києво-Святошинського району. Жертв і постраждалих немає.

Постачання газу для споживачів організовано через інші газогони. Як заявив Оператор газотранспортної системи України, ця ситуація жодним чином не впливає на транзит газу до країн ЄС.