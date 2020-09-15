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    Події в Україні

    Прорив газопроводу під Києвом: поліція відкрила провадження (фото)

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    На місці розгерметизації газопроводу працює слідча комісія, аварійна бригади, рятувальники - Прорив газопроводу під Києвом: поліція відкрила провадження (фото)
    На місці розгерметизації газопроводу працює слідча комісія, аварійна бригади, рятувальники
    Фото: ДСНС

    Причини аварії на газогоні поки що не встановлені

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розгерметизації магістрального газопроводу КЗУ-1 біля селища Чабани Києво-Святошинського районуі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Київщини.

    «Відкрито кримінальне провадження за статтею №292 Кримінального кодексу України («Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів»). Зараз буде призначено низку експертиз для встановлення всіх причин розгерметизації газопроводу», - повідомили УНН у поліції.

    Причини аварії поки що не встановлені. За попередніми даними, на ділянці не проводилися ніякі роботи.

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    Прорив газопроводу під Києвом: поліція відкрила провадження (фото)
    Прорив газопроводу під Києвом: поліція відкрила провадження (фото)
    Прорив газопроводу під Києвом: поліція відкрила провадження (фото)
    Прорив газопроводу під Києвом: поліція відкрила провадження (фото)
    Прорив газопроводу під Києвом: поліція відкрила провадження (фото)
    Прорив газопроводу під Києвом: поліція відкрила провадження (фото)

    Як повідомлялося, в ніч проти вівторка, 15 вересня, прорвало газопровід високого тиску біля Чабанів Києво-Святошинського району. Жертв і постраждалих немає.

    Постачання газу для споживачів організовано через інші газогони. Як заявив Оператор газотранспортної системи України, ця ситуація жодним чином не впливає на транзит газу до країн ЄС.

    Національна поліція України кримінал газ транзит Київщина аварія
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