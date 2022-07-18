Генштаб назвав нові втрати Росії в Україні

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

Російські загарбники, які атакували Україну, продовжують зазнавати серйозних втрат. Станом на ранок 18 липня втрати українські захисники ліквідували 38 450 осіб. Про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 38450 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1687 (+3) од,

бойових броньованих машин – 3886 (+7) од,

артилерійських систем – 849 (+3) од,

РСЗВ – 248 (+0) од,

засоби ППО – 113 (+3) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня –- 690 (+2),

крилаті ракети – 166 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7) од,

спеціальна техніка – 70 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.

Росіяни намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута, в бій пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст.