Мер Вінниці Сергій Моргунов про теракт: Люди розслабилися, бо останній раз прилітало у березні

Росіяни атакували центр Вінниці ракетами «Калібр»

Вранці 14 липня Вінниця здригнулася від сильних вибухів. Російські окупанти вдарили по центру міста ракетами. Частину з них, за повідомленням міської влади, перехопили українські системи ППО на підльоті до обласного центру.

Найбільше від влучання ракет постраждали медичний центр, який був повністю знищений, будинок побуту «Ювілейний» і Будинок офіцерів. Станом на ранок 15 липня відомо про 23 загиблих, 83 поранених, 11 осіб перебувають у списку зниклих безвісти.

Для Вінниці ця атака на цивільні об’єкти стала найбільшою з початку повномасштабної війни. Востаннє по місту прилітало ще у березні, коли окупанти, зокрема, влучили по аеропорту. Тоді загинуло 10 людей.

Росіяни атакували Вінницю ракетами «Калібр», які, за словами військових, мають високу точність із незначним відхиленням. Вибуховою хвилею вибило вікна у десятках будівель неподалік епіцентру влучання. За інформацією міського голови Сергія Моргунова, внаслідок вибухів постраждали 44 приватних будинки і 49 багатоквартирних, з яких 20 потребують капітального ремонту. Нині рятувальники уже розібрали завали, поновлено курсування громадського транспорту.

В інтерв’ю «Главкому» міський голова Вінниці Сергій Моргунов розповів, чого найбільше потребують постраждалі унаслідок теракту та чому окупанти цілили саме по центру міста.

«У нас така область, що над нею усе літає»

Якої допомоги найбільше потребують постраждалі внаслідок теракту 14 липня? Який характер поранень у людей?

Всього у різних лікарнях міста перебувають 83 особи. Тільки у лікарні швидкої медичної допомоги – 52. Багато також поранених в обласній лікарні.

Якщо говорити про медичну допомогу, то додатково нічого не потрібно. Це тому, що з початку війни ми були готові до прийому поранених. Вони усі забезпечені ліками. Весь персонал вийшов на роботу, навіть ті, у кого були вихідні та відпустки. Біля кожного ліжка з пораненим одразу був хтось із медичного персоналу.

У постраждалих досить складні поранення. В опіковому центрі лежать люди, які мають ураження 80% тіла. Залишається лише надіятися на бога і сили цих людей. На жаль, троє померли уже у лікарні, коли їм почали надавати допомогу медики.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов (ліворуч) називає обстріл міста терактом

Фото: Віта ТБ

Чи потребують важко поранені переведення до інших міст на лікування?

Поки ні. Учора до нас приїжджав глава МВС Денис Монастирський, він так само про це питав, мовляв, якщо є необхідність у перевезенні, звертайтеся. Але поки наші медичні заклади справляються.

Ви уже повідомляли, що близько 300 людей затримала і перевіряє поліція, за підозрою у причетності до організації теракту. Хто ці люди, що саме перевіряється?

Цим займається СБУ. На мій погляд, будь-кого, хто може здатися підозрілим, потрібно принаймні опитати. Щонайменше з двох позицій: що бачили і чому перебували у момент теракту неподалік. Потрібно перевірити телефони цих людей. Такий час у нас нині.

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Вінниця до останнього часу було відносно спокійним містом. Чи були ознаки того, що до вас може щось знов прилетіти?

Принаймні останній тиждень у нас щодня були повітряні тривоги. Над Вінницькою областю через день, або й щодня пролітають ракети. Ніхто ж не розуміє, куди воно впаде. То воно на Київ полетіло, то на Львів, то до Хмельницького. У нас така область, що над нею усе літає.

«У нас в Україні немає бомбосховищ»

За вашими словами, між появою сигналу повітряної тривоги і ракетним ударом минуло пів години. Але люди проігнорували тривогу, продовжували займатися своїми справами. Як пояснити таку поведінку, вона характерна для більшості мешканців нашої країни?

Люди дещо розслабилися. Останні прильоти у нас були у березні.

Сирена повітряної тривоги почала працювати о 10:13, вибухи пролунали о 10:43. Ракети поцілили у місце, де у нас розв’язка місцевого транспортного сполучення і люди пересідають з одних маршрутів на інші. Поряд є центральний ринок, кілька торговельних центрів. У медичному центрі у момент вибуху люди проходили процедури, вони не припинили їх проходити, коли було оголошено тривогу. Ракета впала у 6 м від медичного центру.

Якщо навколо винятково цивільні об’єкти, яка логіка туди гатити ракетами, ви для себе зрозуміли?

А яка у них була логіка стріляти по торговому центрі у Кременчуку? Це тероризм. Вони хочуть кошмарити нас усіх. У цьому місці, куди вони поцілили, завжди найбільше людей. Із медичного центру при мені винесли п’ять тіл. Всі інші загиблі – це люди, які на момент влучання ракети перебували на вулиці, у машинах на стоянці.

Кожна ракета важить 1,3 тонни, у ній 450 кг тротилу. А решта – це шрапнель. Усі автомобілі і будинки навколо посічені осколками. Шрапнель вбиває, розлітаючись на сотні метрів у різні боки.

Під час обстрілу Вінниці на місці загинула 4-річна Ліза. Її мати Ірина перебуває у лікарні: ногу ампутовано, жінка у важкому стані

Тобто люди, які перебували у приміщеннях, мали більше шансів вижити, ніж ті, які були на вулиці?

Саме так. Людям потрібно перебувати у приміщеннях. Імовірність потрапляння ракети у те чи інше приміщення 1 до 1000, а ймовірність загинути на вулиці достатньо висока.

Чи є бомбосховища у медичному центрі і Будинку офіцерів?

Що ми маємо на увазі під поняттям «бомбосховище»? У нас в Україні немає бомбосховищ. Або вони у мінімальній кількості. Ми повинні говорити про укриття. Укриття – підвальні або напівпідвальні приміщення, де закриті вікна мішками. А їх море по периметру площі, біля якої Будинок побуту, медичний центр, Будинок офіцерів. Вони є у торговельних центрах, закладі культури, яким є Будинок офіцерів. На території Будинку побуту є РАЦС із підвалом. Але від прямого попадання бомби ніяке приміщення сьогодні не врятує. А от з точки зору ураження шрапнеллю, або вибуховою хвилею, ці сховища можуть допомогти врятуватися.

Уже лунали ініціативи від народних депутатів запровадити кримінальну відповідальність за ігнорування сигналів повітряної тривоги. Як місто зі свого боку може посилити відповідальність? Як зміниться ваш підхід після цього теракту?

У рамках наших повноважень ми можемо тільки переконувати, просити, тобто проводити роз’яснювальну роботу. Це досить складно. По житловому фонду розробили програму, сказали мешканцям, що готові 50 на 50 з житловими будинками, наприклад, з ОСББ, провести ремонти підвальних приміщень і їх облаштування. Провести світло, воду, зробити туалет. З 1200 будинків з цього приводу до нас звернулися лише 30. На жаль, люди не до кінця розуміють усі виклики.

«Мама Лізи ще не знає, що дитина загинула»

Фото загиблої у Вінниці маленької дівчинки Лізи учора облетіли усю країну

фото: Ліна Дашвар/Facebook

Повідомлялося про трьох загиблих дітей. Одну дівчинку побачили усі, її навіть впізнала перша леді Олена Зеленська. Чи вдалося встановити особи інших?

Поки що по прізвищах їх не ідентифікували (станом на обідній час 15 липня вдалося встановити особи загиблих дітей).

У якому стані мати загиблої вчора дівчинки Лізи?

Вона у свідомості. Їй зараз не потрібно знати, що її дитина загинула. Це морально-етичний фактор. На жаль, усі ЗМІ бігом про це розповіли. А якщо мама почує, що у неї немає дитини, вона просто не виживе. У неї дуже тяжкі ушкодження, зокрема розрив печінки, розповіли мені лікарі. І такі ж як і в інших постраждалих травми, насамперед опіки.

Росіяни поцілили у Будинок офіцерів, де у Вінниці відбувалися концерти відомих зірок. Ворог знову користувався старими картами і вдарив по черговому «центру прийняття рішень»?

Окрім концертів звідти ми відправляли в останню путь військових. Це приміщення завжди було будинком офіцерів, це клуб. На його території також є дитячі гуртки. У Радянські часи був штаб Військово-повітряних сил. Але цей штаб був за 500 м від місця, куди влучили ракети.

Михайло Глуховський, «Главком»