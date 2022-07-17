«Думаю, далі все буде гірше». Нові російські емігранти, хто вони?

Еміграція з Росії триватиме і люди повернуться, тільки щоби продати майно

Інші країни бояться, що Росія потім прийде і до них «захищати» своїх

Вже кілька місяців Володимир оформлює документи та готує переїзд у Францію. Процес подачі заявки на візу, який колись був відносно простим, тепер став значно складнішим, але 37-річний чоловік упевнений: все одно необхідно вивезти сім’ю та співробітників з Росії.

«З одного боку, комфортно жити у країні, де ти народився. Але з іншого, йдеться про безпеку родини», – пояснює Володимир в інтерв’ю CNBC по відеозв’язку, зі свого офісу у Москві.

Для Володимира рішення покинути країну, яку він все життя називав домом, «було ухвалено не за один день». Впродовж усього часу правління президента Володимира Путіна він роками спостерігав за тим, що назвав «розмиванням політики та свободи». Але вторгнення Кремля в Україну стало останньою краплею.

«Я думаю, за рік-два все буде значно гірше», – каже він про свою країну.

Посольство Росії у Лондоні та МЗС Росії не поспішають відповідати на запит CNBC про коментар.

Володимир є частиною того, що він сам називає другою хвилею російської міграції після війни (мається на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, – «Главком»). Емігрують ті, кому знадобилося більше часу, щоби підготуватися до виїзду з країни – наприклад, власники бізнесів або сім’ї, які хотіли, щоби їхні діти закінчили навчальний рік перед виїздом. Але така «гнучкість» була доступна не кожному. Коли 24 лютого Москва вторглася в Україну, життя деяких росіян миттєво змінилося.

У першу хвилю виїхали митці, журналісти та інші громадяни, які відкрито виступали проти режиму Путіна і відчули, що мусять негайно залишити країну, щоби уникнути ризику політичних переслідувань.

«Багато людей отримали повідомлення про те, що вони зрадники», – розповідає Жанна Баталова, старший політичний аналітик Інституту міграційної політики.

Оскільки війна триває, дедалі більше росіян вирішують зібрати речі та виїхати.

«Люди починають дізнаватися, як отримати житло, подати заяву на отримання притулку, знайти роботу чи почати бізнес. Це спонукає дедалі більшу кількість осіб полишати країну», – пояснює Баталова.

Коли 24 лютого Москва вторглася в Україну, життя деяких росіян миттєво змінилося

Фото: BBC

З РФ поїхали вже сотні тисяч

Точних даних про кількість росіян, які виїхали з РФ після 24 лютого, немає. Однак один з російський економістів повідомив, що на виїзд зважилися близько 200 тис. станом на середину березня. За словами Баталової, десятки тисяч росіян переїхали до Туреччини, Грузії, Вірменії, Ізраїлю, країн Балтії тощо.

«І це навіть не враховуючи численну закордонну діаспору Росії у Південно-Східній Азії, яка вирішила не повертатися додому після вторгнення», – зазначає Баталова. За її словами, там проживає близько 100 тис. росіян.

Лише з технологічного сектора, за оцінками російської торгової групи з ІТ-індустрії, у перший місяць війни виїхало від 50 до 70 тис. професіоналів, і ще 70-100 тис., як очікується, виїдуть незабаром.

Деякі засновники стартапів, як Володимир, що керує службою програмного забезпечення для ресторанів, вирішили перевезти свій бізнес і персонал за кордон, обравши країни з доступом до капіталу, такі як Франція, Велика Британія, Іспанія та Кіпр. Володимир переїжджає до Парижа з дружиною та дитиною шкільного віку, а також командою з чотирьох осіб та їхніми родинами. Вони слідують за більш мобільними незалежними російськими працівниками зі сфери технологій, які вже подалися до країн із спрощеним візовим режимом, наприклад в Індонезію, Таїланд і Туреччину.

Також є технічні працівники великих російських ІТ-компаній, які їдуть радше вимушено, ніж за власним бажанням. Михайло Міжинський, засновник Relocode, компанії, що допомагає технологічному бізнесу у переїзді, зазначає, що ці люди опинилися в особливо складній ситуації. Багато хто отримав ультиматуми від закордонних клієнтів, які припиняють співпрацю з Росією. «Більшість із них не хочуть покидати Росію, тут їхній дім, – каже він. – Але, з іншого боку, у них є клієнти, які купують їхні ІТ-продукти та послуги, і які вимагають від них піти з РФ. Багатьом надійшли листи від клієнтів, які сказали, що розірвуть з ними контракти, якщо вони не виїдуть з Росії».

Грандіозний відтік мізків

Технологічний сектор є однією з кількох галузей професійних послуг, які зазнали відтоку мізків із великих міст Росії. Скотт Антел, міжнародний юрист у сфері франчайзингу, який прожив майже два десятиліття у Москві, цього року допоміг п’ятьом друзям переїхати з Росії до Дубая, у кількох випадках він сприяв придбанню нерухомості для них, аби пришвидшити переїзд.

«Йдеться про масовий відтік мізків. Відтік талановитих людей величезний, і він буде ще більшим, – каже Антел. – Багато хто з них відчуває, що втратив свою країну. Чи щось зміниться через пару років? Ні».

Заможні росіяни виїжджають з РФ у Дубай

Фото: Anadolu Agency

Не лише айтішники шукають стабільності на закордонних ринках, таких як Дубай. Залишаючись політично нейтральним на тлі міжнародних санкцій, емірат також став місцем вибору надбагатих росіян, які вкладають статки у ринок елітної нерухомості.

Згідно з червневим звітом лондонської фірми Henley&Partners, яка займається підтримкою під час отримання громадянства за інвестиції, Дубай вважається найкращим місцем для багатіїв. Очікується, що близько 15 тис. мільйонерів покинуть Росію цього року.

У яких країнах не раді росіянам

Друга хвиля міграції під час повномасштабної війни з Україною відбувається на тлі повідомлень, що деякі з попередніх емігрантів з Росії вже повернулися додому через родинні та ділові зв’язки, а також через труднощі внаслідок обмежень на подорожі та банківські санкції. Однак Баталова очікує, що таких повернень буде відносно небагато.

«Я думаю, що еміграція з Росії триватиме і люди повернуться лише для того, щоби продати майно, будинки, а потім знову поїхати», – сказала вона.

Проте залишаються питання. Країни, що їх приймають російських емігрантів, не хочуть, щоби Росія пізніше прийшла до них, аби «захистити» етнічних росіян, як вона це зробила в Україні.

«У цьому конфлікті Росія розглядається як агресор і таке ставлення ретранслюється на емігрантів. Навіть якщо російські мігранти проти системи, суспільні настрої можуть бути перенесені на новоприбулих», – зазначає Баталова.

Дійсно, серед деяких країн, куди масово мігрують росіяни, існує цілком реальне побоювання, що наплив російських мігрантів може зробити їх мішенню для майбутнього російського вторгнення. Адже Москва стверджує, що частиною виправдання так званої «спеціальної військової операції» в Україні було «звільнення» Донбасу, території на Сході України, де проживає значна кількість етнічних росіян.

За словами Баталової, Грузія, Вірменія та країни Балтії, які постраждали від російської агресії та мають занепокоєння щодо своєї національної безпеки, ймовірно, будуть особливо стурбовані.

Тим не менш, Володимир не злякався. Він сподівається на новий початок для своєї родини у новому домі, за межами Росії.

«Щодо негативу, я впевнений, що це стосується не усіх. У будь-якій країні і з будь-яким паспортом люди можуть зрозуміти одне одного», – переконаний він.

Карен Гілкріст кореспондент програми Make It CNBC International в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, яка розповідає про підприємництво, стартапи, кар’єру тощо

Джерело: CNBC

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»