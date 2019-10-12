Зеленському пригадали: скільки за п’ять років було розведень військ, і як Росія ними користалася



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Президент Зеленський робить ставку на особисті переговори

Команда Володимира Зеленського впевнена, що попередній президент Петро Порошенко спеціально зривав мирні переговори з Путіним і не допускав перемир’я, аби продовжувати «заробляти на війні». Насправді це глибоко помилкове посилання.

У авторській статті Юрія Бутусова у Дзеркалі тижня проаналізовано вчинки, на які вже йшла Україна на Донбасі.

Щоб визначити алгоритм дій на Донбасі, треба насамперед розуміти, що в нас за плечима 5 років війни, понад 20 перемир’їв і 3 (три) вже реалізованих на різних ділянках фронту процесів розведення військ, які були зірвані Росією. Весь цей досвід зараз не аналізується, і висновків не зроблено. Президент Зеленський робить ставку на особисті переговори. А варто було б паралельно з взаємозачарувальним процесом визначити причини зриву попередніх спроб досягнення перемир’я на Донбасі.

«Мінські угоди були підписані Порошенком як умова для залучення Франції та Німеччини гарантами безпеки України. Це саме собою стало величезною поступкою Росії. Мінські угоди узаконили перебування російських військових на території України як «посередників», – пише Бутусов.

Журналіст нагадав що, під час першого перемир’я у вересні 2014 р. Порошенко здійснив фактичне розведення військ на значну відстань, і з 5 вересня 2014-го перестрілки припинилися по всьому фронту, за винятком Донецького аеропорту. Однак таке перемир’я російське командування сприйняло як слабкість. Окупаційна армія захопила чималі ділянки території, які, за умовами 1-го Мінська, мали контролюватися Україною. Тобто розвести війська на визначені дипломатами межі було неможливо через відмову РФ відвести війська.

«15 лютого 2015 р. набуло чинності друге Мінське перемир’я і розведення військ. Воно було порушене через кілька годин. Російські окупаційні війська продовжили наступальні операції й захопили район Дебальцевого, який і за 1-ми, і за 2-ми Мінським угодами мав перебувати під контролем українських військ. Умови делімітації лінії фронту були знову зірвані, – росіяни ніде не відступили, а, навпаки, захопили наші позиції. Росія не виконала умов перемир’я, і знову не можна було розвести війська на межі, визначені дипломатами», – підкреслив автор.

Він також, нагадав, що 7 жовтня 2016 р. розпочалася третя спроба розведення військ. Того дня наші війська на 1 км відступили з району Петрівське–Богданівка. Цього разу Порошенко спробував розвести війська там, де не було конфліктних зон, за умовами 2-го Мінська. Але спроби добитися локального розведення військ в умовах боїв на інших ділянках фронту виявилися безуспішними.

«Мінські угоди були виявом капітулянтської політики з боку слабкої й нестійкої влади, яка не мала внутрішньої спайки і стійкості, не мала взагалі хоч трохи дієздатних державних інституцій. На фронті було чимало скандальних ситуацій, коли в бойових підрозділів забирали навіть патрони! Але й такі драконівські заходи не змогли зупинити війну», – резюмував Бутусов.

Нагадаємо, націоналісти, які протестують у Золотому проти відведення військ, розказали про настрої місцевого населення.