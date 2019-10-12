ЗСУ відкрили власну Водолазну школу



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Навчальна програма підготовки у Водолазній школі побудована за стандартами НАТО

На базі національного військового флоту створено Водолазну школу. Це навчальний заклад Збройних Сил України, де централізовано готуватимуть фахівців усіх без винятку водолазних спеціальностей не лише для потреб Збройних Сил України, а й інших силових структур держави.

Наразі перша група військовослужбовців, які обіймають посади позаштатних водолазів на кораблях і катерах флоту, у пошуково-рятувальних підрозділах, підрозділах спецпризначення та інші вже проходять базовий курс підготовки за спеціальністю «водолаз». Окрім того, до підготовки залучаються представники Національної поліції та Управління державної охорони України, повідомляє агенція АрміяInform.

«Сьогодні гостро стоїть питання укомплектування підготовленим особовим складом водолазних кваліфікацій не тільки підрозділів ЗС України, а це, до слова, військові частини та підрозділи пошуково-рятувального, протипідводно-диверсійного та інженерного забезпечення, спеціального призначення Військово-Морських Сил, Сил спеціальних операцій, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку, Головного управління оперативного забезпечення, Головного управління розвідки, військових навчальних закладів, науково-дослідних установ тощо, а й інших військових формувань та правоохоронних органів України, які колись готувались на базі ВМС ЗС України», – пояснює начальник пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Олексій Нестеров.

Через втрату внаслідок анексії РФ Криму Академії ВМС ім. П.С. Нахімова, також кафедри живучості, водолазних і суднопідйомних робіт, навчально-тренувального комплексу боротьби за живучість і водолазної підготовки в Севастополі, система підготовки водолазних кадрів виявилася зруйнованою майже повністю. В Одесі водолазну підготовку довелося відроджувати практично з нуля. Вкрай важливо було створити навчальний заклад із ліцензійними програмами та відповідною навчально-матеріальною базою, де б відбувалося нарощування спроможностей та досягнення взаємосумісності водолазних підрозділів ЗС України із водолазними підрозділами провідних країн світу у сучасних умовах за міжнародними стандартами, зауважив Нестеров.

«Базовий курс підготовки за спеціальністю «водолаз» триватиме 8 тижнів. Навчання включає теоретичні та практичні заняття з обов’язковим виконанням водолазних спусків під воду. Під час курсу кожен слухач повинен відпрацювати під водою понад 650 хвилин. Зокрема, до 500 хвилин водолаз має виконувати завдання на глибині до 20 метрів, а 150 хвилин = під час водолазних спусків до 30 метрів. Курсанти працюватимуть лише на сучасному водолазному спорядженні та на новітніх зразках водолазної техніки та обладнання», – розповідає начальник Водолазної школи капітан 1 рангу Сергій Титаренко.

Серед найактуальніших завдань практичної складової курсу підготовки, які мають відпрацювати курсанти під водою – це пошук затонулих об’єктів, їхня ідентифікація та підйом на поверхню, орієнтування під водою, тренування з ведення якісного підводного зв’язку, обстеження підводної частини корпусу кораблів та суден тощо. Також особливістю курсу є проведення занять із спеціальної фізичної підготовки водолазів у воді, де слухачі набувають специфічні навички з прикладного фридайвінгу, іншими словами, з підводного плавання із затримкою дихання.

Навчальна програма підготовки у Водолазній школі побудована за стандартами НАТО на основі досвіду підготовки провідних водолазних підрозділів світу, але вона враховує й вимоги національної системи водолазної підготовки. Пріоритетна мета функціонування навчального закладу – не лише підготовка високоефективних водолазних кадрів для забезпечення потреб вітчизняного війська, нарощування спроможностей і боєздатності водолазних підрозділів, але й досягнення практичної взаємосумісності з аналогічними підрозділами країн НАТО.

Після отримання всіх необхідних сертифікатів і ліцензій, Водолазна школа буде забезпечувати централізовану підготовку водолазів за основними (спеціальними) базовими, середніми та додатковими водолазними кваліфікаційними рівнями.