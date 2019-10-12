Перший артилерійський підрозділ Збройних сил України отримав берети нового зразка



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Берет кольору вогню символізує жагу до перемоги. Шеврон кольору вогню та диму є шевроном бригади, який теж символізує вогняний дух артилериста - заступник командувача оперативного командування «Схід»

55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» стала першою, що отримала головні убори нового зразка

Бійцям 55-ої окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ», що базується у Запоріжжі 12 жовтня на оглядовому майданчику Хортиці урочисто вручили берети нового зразка.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що це перший артилерійський підрозділ України, який отримує головні убори нового зразка,

Нові берети артилеристів мають червоний колір та прикрашені символічними зображеннями гармат і блискавки, що є символами артилерії. Під час урочистої церемонні їх отримали 300 військовослужбовців 55-ої окремої артбригади.

«Берет кольору вогню символізує жагу до перемоги. Шеврон кольору вогню та диму є шевроном бригади, який теж символізує вогняний дух артилериста, і врешті-решт бажання перемогти у нашій сьогоднішній війні. Яскраво червоний колір притаманний лише артилеристам і символізує вогонь. 55-бригада запроваджує вручення беретів як символу: не просто прийшов і перевдягнувся – берет треба заслужити. Минулого року 55-а окрема артилерійська бригада визнана кращою артилерійською бригадою Збройних сил України. Таким чином, це перший підрозділ, що отримує берети артилеристів», – розповів начальник управління ракетних військ і артилерії, заступник командувача оперативного командування «Схід» Сергій Мусієнко, що брав участь у церемонії вручення нових беретів артилеристам.

Головні убори нового зразка – берети кольору полину – отримали і військовослужбовці підрозділу, що виконує функції охорони 55-ої артбригади.

Під час церемонії військовослужбовці також вшанували хвилиною своїх бойових побратимів, що загинули під час війни на Донбасі.

55-а окрема артбригада – один з найстаріших артилерійських підрозділів України. Його військовослужбовці від самого початку війни на Донбасі беруть участь у бойових діях. У 2018 році бригада отримала почесне найменування «Запорізька Січ».