Голова ОБСЄ закликав домовлятися за «великоднє» перемир'я



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Кожен день люди на сході України відчувають труднощі, - голова ОБСЄ

Діючий голова ОБСЄ Мирослав Лайчак висловив глибоке співчуття з приводу того, що Тристороння контактна група та її робоча група з питань безпеки не змогли домовитися про перемир’я. Про це йдеться на сайті ОБСЄ.

Лайчак підкреслив необхідність не тільки відновити перемир'я, але і домовитися про стале і незворотне припинення вогню.

«Кожен день люди на сході України відчувають труднощі. Обов'язок сторін - гарантувати безпечне та надійне середовище, і це є ключовою умовою для будь-якого позитивного розвитку, включаючи поліпшення важкої гуманітарної ситуації», - сказав Лайчак.

Він також закликає сторони продовжити переговори, щоб досягти і зберегти домовленість про припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення великоднього перемир'я з 19 квітня.

Також на скайп-конференції так і не з'явився представник РФ в ТКГ Борис Гризлов, російську сторону представляв дипломат Кульмугамедов.

Як повідомлялося, біля лінії зіткнення на Донбасі розбився безпілотник ОБСЄ.