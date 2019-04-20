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    Події в Україні

    Голова ОБСЄ закликав домовлятися за «великоднє» перемир'я

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    Голова ОБСЄ закликав домовлятися за «великоднє» перемир'я

    Кожен день люди на сході України відчувають труднощі, - голова ОБСЄ

    Діючий голова ОБСЄ Мирослав Лайчак висловив глибоке співчуття з приводу того, що Тристороння контактна група та її робоча група з питань безпеки не змогли домовитися про перемир’я. Про це йдеться на  сайті ОБСЄ.

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    Лайчак підкреслив необхідність не тільки відновити перемир'я, але і домовитися про стале і незворотне припинення вогню.

    «Кожен день люди на сході України відчувають труднощі. Обов'язок сторін - гарантувати безпечне та надійне середовище, і це є ключовою умовою для будь-якого позитивного розвитку, включаючи поліпшення важкої гуманітарної ситуації», - сказав Лайчак.

    Він також закликає сторони продовжити переговори, щоб досягти і зберегти домовленість про припинення вогню.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення великоднього перемир'я з 19 квітня.

    Також на скайп-конференції так і не з'явився представник РФ в ТКГ Борис Гризлов, російську сторону представляв дипломат Кульмугамедов.

    Як повідомлялося, біля лінії зіткнення на Донбасі розбився безпілотник ОБСЄ.

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