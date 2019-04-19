Окупанти обстріляли житлові будинки та школу в Золотому-5 (схема)



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Фото: 24tv

За оцінкою спостерігачів, пошкодження двох будинків сталися в результаті розривів гранат з автоматичного гранатомета, випущених із західно-північно-західного напрямку

Збройні формування РФ та їхні найманці продовжують вдаватися до практики підступних обстрілів населених пунктів на тимчасово окупованій території України, намагаючись звинуватити в цьому підрозділи Об’єднаних сил. 14 квітня бойовики обстріляли житловий будинок та школу в Золотому-5. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

«За даними звіту СММ ОБСЄ спостерігачі Місії, у супроводі членів збройних формувань Російської Федерації, на вулиці Лізи Чайкіної, 10, на західній околиці населеного пункту Золоте-5 (Михайлівка), що на непідконтрольній урядові України території, бачили вирву у дворі близько чотирьох метрів на північ від двоповерхового будинку та 14 розбитих вікон, близько 150 осколкових пошкоджень на стіні того ж будинку», — йдеться у повідомленні.

Також на цій вулиці у сусідньому будинку спостерігачі місії бачили чотири розбиті вікна та близько 30 осколкових пошкоджень у стіні з південної сторони двоповерхового будинку. Мешканець будинку повідомив, що обстріл у даному районі стався 14 квітня, близько 19:20, коли він із дружиною були у своїй квартирі, на другому поверсі.

Також чоловік повідомив, що мешканці квартири на першому поверсі, а це молода сім’я із двома доньками 5 і 11 років, також перебували вдома.

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Схема: Операція об'єднаних сил / facebook.com

За оцінкою спостерігачів, пошкодження двох будинків сталися в результаті розривів гранат з автоматичного гранатомета, випущених із західно-північно-західного напрямку.

«На вулиці Дундича 5, приблизно за 200 м на схід від вул. Лізи Чайкіної, члени патруля Місії побачили вирву в дворі, орієнтовно за 40 метрів з західної сторони двоповерхового будинку. За їхньою оцінкою, вирва утворилася внаслідок розриву пострілу з реактивного гранатомета типу ПГ-7, випущеного з західно-північно-західного напрямку», — йдеться у звіті.

Крім того, на вулиці Миру 4, що на південно-східній стороні Золотого-5 (Михайлівки) спостерігачі бачили пробоїну вікні з західної сторони другого поверху будівлі функціонуючої школи. А також пошкодження вікна з північної сторони одноповерхової будівлі, розташованої на захід від основної будівлі школи. Співробітниця школи повідомила про те, що ввечері 14 квітня коли стався обстріл учнів на території школи не було. Починаючи з грудня 2018 року дана школа зазнавала пошкоджень 8 разів.

За оцінкою СММ, усі вищезазначені пошкодження утворилися в результаті розривів гранат з автоматичного гранатомета ОГ-9 або ОГ-15.

Нагадаємо, окупанти вже обстрілювали школу у Золотому-5 на вулиці Миру. Директор навчального закладу повідомила СММ, що будівлю школи було обстріляно вночі 11 березня. Патруль ОБСЄ поінформував про те, що одна з пробоїн була на першому поверсі будівлі, дві – на другому та ще одна – на третьому. За оцінкою Місії, пошкодження в школі, яку щодня відвідують діти, були спричинені вогнем зі стрілецької зброї.

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