На Донбасі бойовики обмежують доступ ОБСЄ до кордону



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Свої відмови ОБСЄ бойовики мотивують небезпекою у зоні ООС

У пункті пропуску на кордоні поблизу н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю місії залишити цей район

На Донбасі у зоні проведення ООС бойовики створюють перешкоди та відмовляють спостерігачам ОБСЄ у доступі до районів, прилеглих до непідконтрольних українській владі ділянок українсько-російського кордону. Про це повідомляється в оперативному щоденному звіті СММ ОБСЄ.

Відповідно до звіту, у пункті пропуску на кордоні поблизу н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю місії залишити цей район.

Вказано також, що на залізничній станції «Червона Могила» у Вознесенівці два бойовики, один з яких був озброєний, наказали патрулю СММ залишити цей район.

Крім того, у двох окремих випадках на блокпості, розташованому приблизно за 600 м на захід від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя), проросійські бойовики відмовили патрулям СММ у проїзді.

«У першому випадку член збройних формувань зупинив патруль місії, попросивши надати «маршрутний лист», і додав, що з міркувань безпеки спостерігачі не можуть їхати далі. Приблизно 30 хвилин потому на тому ж блокпості інший член збройних формувань відмовив патрулю СММ у проїзді, посилаючись на необхідність погодження від його «командира», - сказано у звіті.