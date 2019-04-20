Біля лінії зіткнення на Донбасі розбився безпілотник ОБСЄ



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Один із безпілотних літальних апаратів ОБСЄ

Безпілотник втратив сигнал обох GPS-модулів внаслідок дії перешкод (по оцінці, внаслідок глушіння)

Поблизу лінії зіткнення в Донецькій області розбився безпілотний літальний апарат (БПЛА) спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому на сайті організації в п'ятницю, 19 квітня.

Згідно зі звітом, команда СММ запустила БПЛА дальнього радіусу дії для здійснення польоту над підконтрольними і непідконтрольними уряду районами Донецької області в 20:45 четверга, 18 квітня. О 1:26 п'ятниці, 19 квітня, пролітаючи над районом поблизу н.п. Вугледар, БПЛА втрачав сигнал обох GPS-модулів внаслідок дії перешкод (по оцінці, внаслідок глушіння).

«Дія радіоперешкод тривала до 2:35, коли команда місії втратила контроль над БПЛА, намагаючись направити апарат до наземної станції контролю польотів неподалік від н.п. Степанівка», - йдеться у звіті.

За оцінкою ОБСЄ, БПЛА розбився о 2:36 в районі на захід від Горлівки та на північний схід н. п. Новгородське.

«Зараз занадто рано робити висновки про причини інциденту. Район, де імовірно розбився БПЛА, розташований поблизу лінії зіткнення і вважається значно замінованим, а тому доступ СММ в цей район вкрай обмежений. Вдень 19 квітня погодні умови не дозволили здійснити політ БПЛА середнього радіусу дії», - розповіли в організації, зазначивши, що місія вживає невідкладних заходів для встановлення місцезнаходження БПЛА.

Нагадаємо, тричі з 13 по 15 квітня безпілотні літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл зі стрілецької зброї.