Голова військової адміністрації попередив жителів Нікополя про загрозу обстрілів

Нікополь знову під загрозою ракетних ударів

Мешканцям міста радять користуватися бомбосховищами

Жителів Нікополя Дніпропетровської області попередили про загрозу нових обстрілів з боку Каховського водосховища. Про це повідомив голова Нікопольського районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

«Ввечері розпочався рух РСЗВ на протилежному березі. Закликаю жителів міст, сіл, селищ, розташованих на березі Каховського водосховища бути обережними», – написав він.

Євтушенко рекомендує мешканцям дотримуватись правил двох стін, не знаходитись поруч з вікнами та скляними дверима та користуватися бомбосховищами.

Зауважимо, за останній тиждень росіяни випустили по Нікополю Дніпропетровської області понад 250 реактивних снарядів.

Зокрема в ніч на 22 липня російські війська здійснили два обстріли по житлових масивах Нікополя з устоновок "Град", випустивши близько 100 реактивних снарядів.Загинула 60-річна жінка. Пошкоджено 11 приватних будинків

Нагадаємо, 23 липня вночі окупанти обстріляли Нікополь. Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району.

Повідомлень про жертв та постраждалих немає.

Додамо, 22 липня російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти зробили чотири залпи з РСЗВ по сплячому місту.

Зазначимо, що за декілька годин до обстрілу Євтушенко також повідомив місцевих жителів про загрозу обстрілів. За його словами, на протилежному березі Дніпра зафіксовано пересування важкої техніки Росії.