Чотири залпи по місту: окупанти обстріляли Нікополь

Подробиць про прильоти наразі немає

Російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко.

Як повідомляється, окупанти зробили чотири залпи з РСЗВ по сплячому місту.

«Знову обстріляно місто Нікополь!!!Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту», – повідомив Євтушенко.

Інших подробиць поки немає.

Зазначимо, що за декілька годин Євтушенко повідомив місцевих жителів про загрозу обстрілів. За його словами, на протилежному березі Дніпра зафіксовано пересування важкої техніки Росії.

«Можливо, знову планується обстріл. Про всяк випадок - краще спати в коридорі, кімнатах, вікна яких не виходять на водосховище, або перебувати в бомбосховищі. Уникайте перебування поруч з вікнами і скляними дверима», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня повідомлялося, що російські загарбники понад 50 разів атакували населені пункти на Запорізькому напрямку.

Рашисти обстріляли сім громад, найбільше постраждало Гуляйполе. Внаслідок атак противника одна людина загинула, троє поранено, пошкоджено шість багатоповерхівок.

Також російські загарбники здійснили 65 обстрілів Миколаївщини ракетними системами залпового вогню та крилатими ракетами С-300.

Вісім крилатих ракет, які влучили в автомийку, АЗС, газогін, а також у склад гуманітарної допомоги, де зберігалися товари для дітей та старих, та інші цивільні об’єкти. Двоє жителів області зазнали поранень.