Рашисти обстріляли Харків з радянської гармати «Гіацинт-Б»

Українські військові не допускають прориву на жодному з напрямків

Ранковий обстріл Київського та Основ'янського районів Харкова було здійснено з радянської причіпної гармати «Гіацинт-Б». Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області.

«Військові РФ здійснили артилерійський обстріл міста з радянської причіпної гармати Гіацинт-Б. За адресами виїжджало керівництво главку поліції, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС. Поліцейські провели огляд, задокументували злочини і вилучили уламки осколково-фугасного снаряда калібру 152 мм», – йдеться в повідомленні.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на брифінгу в суботу наголосив, що це не означає, що ворог наблизився до обласного центру і заявив, що вже встановлено місце, звідки було здійснено обстріл.

«Ворог б'є з артилерії – так, з реактивних систем залпового вогню – так. Враховуючи технічні характеристики цієї зброї, вона ще їм дозволяє бити з тих позицій, на яких вони знаходяться. Що стосується населеного пункту – так, знаємо. Знаємо навіть місце розташування. Але зараз говорити про це не можу», – сказав Синєгубов.

Він також запевнив, що українські військові не допускають прориву на жодному з напрямків. «Наші військові не допускають прориву ЗС РФ. Вони не підійшли до Харкова. Ми не втратили жодного метра нашої території. За деякими напрямками наші збройні сили навіть мають успіх, але ми зараз не можемо це озвучити», – сказав Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що окупанти зруйнували навчальний заклад на Харківщині.

Нагадаємо, російські загарбники потерпають від Збройних сил України на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село. Про це свідчить чергова телефонна розмова загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

Як повідомлялося, Туреччина готова підтримати Україну у відбудові Харківщини.