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  4. Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
рус
    Події в Україні

    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)

    Наслідки ворожої атаки на Донеччину - Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Наслідки ворожої атаки на Донеччину
    фото: Нацполіція

    Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів

    За минулу добу рашисти здійснили 28 обстрілів населених пунктів Донеччини. Під удар окупантів потрапили 17 населених пунктів. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Ворог обстріляв міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Сіверськ, Соледар, Торецьк, Костянтинівка, смт Билбасівка, Південне, Північне, села Андріївка, Гришине, Дачне, Павлівка, Федорівка, Ягідне», – йдеться в повідомленні.

    Росіяни знищували мирне населення та інфраструктуру авіаударами, ракетами зенітно-ракетних комплексів «С-300», ракетних систем залпового вогню «Смерч» та артилерією.

    «Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів: 37 житлових будинків, дві школи, дитячий садок, коледж, ринок, резервуар питної води, ферма, розсадник, будинок культури, кафе, газорозподільна труба, електроопора, поле», – йдеться в повідомленні.

    Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
    фото: Нацполіція

    Нагадаємо, триває 149-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках, там тривають бої.

    Теги: росія Костянтинівка окупанти війна Донеччина Торецьк Авдіївка Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)