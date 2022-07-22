Рашисти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)

Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів

За минулу добу рашисти здійснили 28 обстрілів населених пунктів Донеччини. Під удар окупантів потрапили 17 населених пунктів. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Ворог обстріляв міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Сіверськ, Соледар, Торецьк, Костянтинівка, смт Билбасівка, Південне, Північне, села Андріївка, Гришине, Дачне, Павлівка, Федорівка, Ягідне», – йдеться в повідомленні.

Росіяни знищували мирне населення та інфраструктуру авіаударами, ракетами зенітно-ракетних комплексів «С-300», ракетних систем залпового вогню «Смерч» та артилерією.

«Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів: 37 житлових будинків, дві школи, дитячий садок, коледж, ринок, резервуар питної води, ферма, розсадник, будинок культури, кафе, газорозподільна труба, електроопора, поле», – йдеться в повідомленні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 149-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках, там тривають бої.