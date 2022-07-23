Російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району

Інформації про постраждалих немає

Російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район. Про це повідомив голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко.

Як повідомляється, вночі російський снаряд прилетів в одну з громад Нікопольського району.

"Все нормально. Нікого не зачепило. Впало на території однієї з громад району", - написав він.

Інших подробиць не наводиться.

Нагадаємо, 22 липня російські окупанти вночі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти зробили чотири залпи з РСЗВ по сплячому місту.

Зазначимо, що за декілька годин до обстрілу Євтушенко повідомив місцевих жителів про загрозу обстрілів. За його словами, на протилежному березі Дніпра зафіксовано пересування важкої техніки Росії.

Разом з тим 21 липня повідомлялося, що російські загарбники понад 50 разів атакували населені пункти на Запорізькому напрямку.

Рашисти обстріляли сім громад, найбільше постраждало Гуляйполе. Внаслідок атак противника одна людина загинула, троє поранено, пошкоджено шість багатоповерхівок.

Також російські загарбники здійснили 65 обстрілів Миколаївщини ракетними системами залпового вогню та крилатими ракетами С-300.

Вісім крилатих ракет, які влучили в автомийку, АЗС, газогін, а також у склад гуманітарної допомоги, де зберігалися товари для дітей та старих, та інші цивільні об’єкти. Двоє жителів області зазнали поранень.