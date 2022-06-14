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рус
    Події в Україні

    Голова ВЦА розповів, скільки цивільних ховаються під заводом, який нищать окупанти

    У Сєвєродонецьку зруйновані усі три мости, проте &laquo;місто не відрізане&raquo; - Голова ВЦА розповів, скільки цивільних ховаються під заводом, який нищать окупанти
    У Сєвєродонецьку зруйновані усі три мости, проте «місто не відрізане»
    фото з відкритих джерел

    В бомбосховищах «Азоту» перебуває 540-560 цивільниї осіб

    У бомбосховищах сєвєродонецького «Азоту», який пострійно обстрілюють окупанти, залишаються 540-560 цивільних осіб. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

    «Певні запаси (їжі й води, – ред.) на «Азоті» створені. У бомбосховищах «Азоту» перебуває близько 540-560 осіб. Ворог фактично розбирає на запчастини наше найбільше підприємство», – повідомив голова ВЦА.

    Стрюк зазначив, що коли є можливість, то відбувається поодинока й тиха евакуація громадян. Біля заводу йдуть постійні бої і спроби штурму. Прилеглі селища теж постійно штурмують та обстрілюють рашисти.

    У Сєвєродонецьку зруйновані усі три мости, проте «місто не відрізане», шляхи сполученням існують.

    Нагадаємо, штурм Сєвєродонецька триває. Вранці було ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького «Азоту» та «Склопластику».

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Голова ВЦА розповів, скільки цивільних ховаються під заводом, який нищать окупанти