Голова ВЦА розповів, скільки цивільних ховаються під заводом, який нищать окупанти

У Сєвєродонецьку зруйновані усі три мости, проте «місто не відрізане»

В бомбосховищах «Азоту» перебуває 540-560 цивільниї осіб

У бомбосховищах сєвєродонецького «Азоту», який пострійно обстрілюють окупанти, залишаються 540-560 цивільних осіб. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

«Певні запаси (їжі й води, – ред.) на «Азоті» створені. У бомбосховищах «Азоту» перебуває близько 540-560 осіб. Ворог фактично розбирає на запчастини наше найбільше підприємство», – повідомив голова ВЦА.

Стрюк зазначив, що коли є можливість, то відбувається поодинока й тиха евакуація громадян. Біля заводу йдуть постійні бої і спроби штурму. Прилеглі селища теж постійно штурмують та обстрілюють рашисти.

У Сєвєродонецьку зруйновані усі три мости, проте «місто не відрізане», шляхи сполученням існують.

Нагадаємо, штурм Сєвєродонецька триває. Вранці було ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького «Азоту» та «Склопластику».