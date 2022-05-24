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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли сєвєродонецький «Азот»: є загиблі

    Росіяни знову відкрили вогонь по території підприємства &laquo;Азот&raquo; - Рашисти обстріляли сєвєродонецький «Азот»: є загиблі
    Росіяни знову відкрили вогонь по території підприємства «Азот»
    фото з відкритих джерел

    На території підприємства облаштовані декілька бомбосховищ

    У вівторок, 24 травня російські війська продовжили обстрілювати Сєвєродонецьк на Луганщині та влучили у підприємство «Азот», де облаштовані декілька бомбосховищ. Про це повідомляє голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Внаслідок обстрілу загинули четверо осіб.

    «Росіяни зранку обстріляли «Азот» загинули четверо осіб. Щільність і кількість обстрілів зростає щодня. Ворог усі сили спрямував на захоплення Сєвєродонецька й Лисичанська. Але за три місяці ледве просунувся. Тому й продовжує обстрілювати міста. Особливо місця скупчення людей», зазначає Гайдай.

    Ще одного жителя було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям.

    Раніше повідомлялося, що рашисти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь. На багатьох напрямках постійно здійснюються ворожі атаки, а населені пункти рашисти обстрілюють з артилерії та систем залпового вогню.

    Також ворог намагається захопити автошлях Лисичанськ – Бахмут, який називають «дорогою життя». Це заблокує евакуацію цивільних мешканців та постачання гуманітарних вантажів.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповідав, що на Донбасі ситуація надзвичайно важка. Російські окупанти намагаються наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли сєвєродонецький «Азот»: є загиблі