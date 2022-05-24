Рашисти обстріляли сєвєродонецький «Азот»: є загиблі

Росіяни знову відкрили вогонь по території підприємства «Азот»

На території підприємства облаштовані декілька бомбосховищ

У вівторок, 24 травня російські війська продовжили обстрілювати Сєвєродонецьк на Луганщині та влучили у підприємство «Азот», де облаштовані декілька бомбосховищ. Про це повідомляє голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Внаслідок обстрілу загинули четверо осіб.

«Росіяни зранку обстріляли «Азот» – загинули четверо осіб. Щільність і кількість обстрілів зростає щодня. Ворог усі сили спрямував на захоплення Сєвєродонецька й Лисичанська. Але за три місяці ледве просунувся. Тому й продовжує обстрілювати міста. Особливо місця скупчення людей», – зазначає Гайдай.

Ще одного жителя було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям.

Раніше повідомлялося, що рашисти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь. На багатьох напрямках постійно здійснюються ворожі атаки, а населені пункти рашисти обстрілюють з артилерії та систем залпового вогню.

Також ворог намагається захопити автошлях Лисичанськ – Бахмут, який називають «дорогою життя». Це заблокує евакуацію цивільних мешканців та постачання гуманітарних вантажів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповідав, що на Донбасі ситуація надзвичайно важка. Російські окупанти намагаються наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.



