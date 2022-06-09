Атака на завод «Азот» у Сєвєродонецьку: подробиці обстрілу

Внаслідок вибухів пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства

Унаслідок обстрілу окупантами заводу «Азоту» у Сєвєродонецьку бомбосховище уціліло, викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

«На щастя, обійшлося без жертв. Вціліло й бомбосховище. Внаслідок вибухів пошкоджено щонайменше два цехи хімічного підприємства. Один із них ключовий – цех виробництва аміаку 1-Б. Втім, викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося – всі добрива та хімікати, як запевняють власник підприємства, були вивезені з території на другий день війни», – написав він.

Гайдай додав, що російські окупанти продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк з артилерії, у місті продовжуються вуличні бої. Також ворог сильно б'є по промзоні.

Як повідомлялося, 8 червня ввечері російські загарбники атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому «Азоті».

Нагадаємо, на Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов. Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька.

Також провідний дослідник проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва Фредерік Каган упевнений, що боротьба за Сєвєродонецьк – це російська інформаційна операція у формі бою.

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