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    Події в Україні

    Атака на «Азот», обстріл Дніпропетровщини. Ситуація в регіонах станом на ранок 14 червня

    Стабільно тяжкою залишається ситуація у всьому Бериславському районі Херсонщини - Атака на «Азот», обстріл Дніпропетровщини. Ситуація в регіонах станом на ранок 14 червня
    Стабільно тяжкою залишається ситуація у всьому Бериславському районі Херсонщини
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Штурм Сєвєродонецька триває

    Відносно спокійно ніч на 14 червня минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

    Сумщина

    Вночі ворог обстрілював прикордонні громади з артилерії (РСЗВ та САУ) та мінометів. Попередньо пошкодили насосну станцію. Жертв немає. Детальна інформація з’ясовується.

    Дніпропетровщина

    Ворог знову обстріляв з «Ураганів» два райони – Криворізький та Синельниківський. Пошкоджені житлові будинки. Попередньо, людей не зачепило.

    Харків

    Ніч із обстрілами, за попередніми даними, постраждалих немає. Протягом доби по області внаслідок обстрілів окупантів – поранено 5 людей в Ізюмському, Чугуївському районах та Харкові. Загибла одна людина в Чугуївському районі.

    Луганщина

    Штурм Сєвєродонецька триває. Ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького «Азоту» та «Склопластику». Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався. Активні бойові дії мали місце на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка. Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два. Загиблих цивільних – дві людини, поранено – одну.

    Донеччина

    Військові тримають лінію фронту. Ворог обстрілює позиції та населені пункти з артилерії, РСЗО «Град» і «Ураган», завдає ракетних ударів. За добу російська армія вбила двох, п’ятеро цивільних поранено. Область залишається без газу, частково – без води та електики. Ворог прицільно й навмисне знищує об'єкти критичної інфраструктури. Евакуація населення продовжується.

    Миколаївщина

    Вночі обстрілів зазнала Інгульська громада. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Сьогодні зранку обстріляли Парутинський старостинський округ Куцурубської громади. За попередньою інформацією пошкоджень та потерпілих немає.

    Херсонщина

    За інформацією жителів області напруга не спадає, адже окупанти продовжують обстріл сусідніх регіонів із території Херсонщини, а також хочуть повернути втрачені позиції та знову захопити втрачені села. Стабільно тяжкою залишається ситуація у всьому Бериславському районі, в більшості населених пунктах відсутня вода, світло, газ. Через військові дії критична ситуація із забезпеченням продуктами та ліками, страждають і сільгоспвиробники.

    Нагадаємо, триває 111-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

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    Теги: Харків росія окупанти Луганщина війна Миколаївщина Донеччина Херсонщина Сумщина Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Атака на «Азот», обстріл Дніпропетровщини. Ситуація в регіонах станом на ранок 14 червня