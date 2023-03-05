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Гайдай назвав найважчу ділянку фронту в Луганській області

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Гайдай назвав найважчу ділянку фронту в Луганській області
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
фото: focus.ua

Ворог постійно обстрілюєт Білогорівку, а також відправляє важку техніку і величезну кількість піхоти на Кремінну

Ситуація в регіоні залишається складною. Ворог зосередив усі зусилля на Кремінній Луганської області. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

«Найважчі ділянки на сьогоднішній день – це Кремінна і Білогороівка. На Кремінній узагалі зосередили всі зусилля російські окупаційні війська. Вони намагаються все ж таки продавити наших захисників, отримати там певний якийсь успіх. Тому постійно відправляють туди і важку техніку, і величезну кількість піхоти», – розповів він.

Також, за його словами, постійно обстрілюється Білогорівка. Українські захисники там так само відбивають хвилі наступу окупантів.

Гайдай зауважив, що ворогу не допомагає навіть постійна зміна тактики, оскільки «прорирвів», а також просування на цьому напрямку в росіян немає.

Нагадаємо, на Луганщині триває примусова паспортизація на окупованій території. Аби пришвидшити цей процес, загарбники організували виїзні прийоми документів від громадян. Вони їздять по населених пунктах, ходять по подвір’ях, перевіряючи наявність документів РФ. У кого ще нема – змушують писати заяву на місці. Також триває полювання росіян на гривню.

Теги: Сергій Гайдай росіяни Луганщина

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