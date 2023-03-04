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На Луганщині окупанти їздять по домівках і змушують брати паспорти РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Луганщині окупанти їздять по домівках і змушують брати паспорти РФ
Окупанти перевіряють у мешканців Луганщини наявність документів РФ
фото ілюстративне

Побоюючись партизанів, окупанти в Луганську перейшли на дистанційну роботу

Безпекова ситуація на Луганщині не вплинула на примусову паспортизацію на окупованій території. Аби пришвидшити цей процес, загарбники організували виїзні прийоми документів від громадян. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдй.

За його даними, окупанти їздять по населених пунктах, ходять по подвір’ях, перевіряючи наявність документів РФ. У кого ще нема – змушують писати заяву на місці.

Також триває полювання росіян на гривню. Водночас, вони зробили все, аби ускладнили отримання соціальних виплат навіть у рублях, зазначив Гайдай. Зокрема, у населених пунктах Сватівського району загарбники позбавили можливості людей зняти готівку, відключивши банкомати. Пенсіонерам та іншим категоріям населення, що потребують соціального захисту, запропоновано звертатися за готівкою у визначені дні. Проте, через таку організацію люди здебільшого фізично не можуть отримати гроші. У місцях видачі довжелезні черги. Літні люди та інваліди вимушені стояти годинами.

Ще з кінця зими в Луганську можливістю дистанційної роботи скористалися службовці окупаційної влади, з’являючись виключно на протокольні зйомки.

«Занепокоєння викликано побоюванням за власні життя через активність партизанського руху. Втім, на підлеглих їм байдуже – ті виконують свої обов’язки. Останні упевнені, що їхнє керівництво у будь-який момент готове до евакуації», – розповів Гайдай.

Теги: Луганськ Луганщина окупанти війна росія паспорт

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