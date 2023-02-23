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Скільки росіян проживає в Україні: стали відомі нові дані

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки росіян проживає в Україні: стали відомі нові дані
фото ілюстративне

1 липня втратила чинність угода між урядом України та РФ про безвізові поїздки

В Україні офіційно проживають понад 170 тисяч громадян Росії. Про це повідомили у Державній міграційній службі у відповідь на депутатське звернення нардепки Мар'яни Безуглої.

Станом на 1 лютого 2023 року зареєстровано:

  • 16 443 громадяни Російської Федерації, які тимчасово проживають в Україні;
  • 156 865 громадян Російської Федерації, які постійно проживають в Україні;
  • 27 громадян РФ у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

При цьому у статистиці не зазначається кількість росіян, які проживають у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Безугла підкреслила, що громадяни РФ і Білорусі, які офіційно проживають в Україні, не підлягають мобілізації. При цьому Україна надала можливість іноземцям добровільно та легально воювати (зокрема в російському Легіоні Свобода Росії та білоруському полку ім. Кастуся Калиновського).

Скільки росіян проживає в Україні: стали відомі нові дані фото 1

До слова, з 1 липня 2022-го втратила чинність угода між урядом України та РФ про безвізові поїздки, підписана 1997 року. Кабмін вирішив припинити його дію у відповідь на агресію РФ проти України.

Нагадаємо, раніше Безугла заявила, що росіяни, що проживають на території України мають шанс стати на захист нашої держави. Вона також додала, що депутати досліджують питання спрощеного отримання громадянства для іноземців.

Втім, далеко не всі сприйняли ініціативу депутатки фракції «Слуга народу» позитивно. Дехто відверто знущався. Так, один із коментаторів звинуватив її у тому, що це може зруйнувати родини тих росіян, які мешкають в Україні роками, а інші допусувачі – просто розкритикували можливість надання спрощеного громадянства. 

Теги: Україна росіяни Білорусь війна

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