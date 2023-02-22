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Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Росія готується і може вести війну в довгу

glavcom.ua
Окупанти готуються воювати роками
фото з відкритих джерел

В контексті року війни, звернення Путіна та візиту Байдена

Всі заяви Путіна – абсолютно прогнозовані. 155 разів пережовані пропагандистські тези щодо виправдання війни.

Звинувачення Заходу (ніби-то Росія обороняється від західної зброї на території України, а не нападає) – це намагання розширити власний масштаб, мовляв, весь Захід хоче нас подолати.

Але у всій цій прогнозованій маячні я все ж відмітила для себе одну річ – Путін хвалиться тим, що Росію не можна перемогти у війні. Тобто, саме це вважає досягненням. Не те, що Росія могла б мати сильну економіку, науку чи якийсь інші позитивні зразки. А те, що може кидати власних громадян у війну невідомо за що, і взагалі – саму війну як курс вважати ситуацією норм.

Це звернення, думаю, повинно переконати Захід у тому, що Росія готується і може вести війну в довгу – вона не рахує своїх громадян. Саме тому при виборі двох варантів – надання всього об’єму військової допомоги Україні у найближчій перспективі і швидкий контрнаступ або ж дозована допомога і розтягнута війна – перший є менш ризиковий. Для самого Заходу.

Росія починає звикати до війни як до курсу та способу «політики». Негативний ефект від мобілізації починає затиратися всередині РФ, і Путін не полишає розрахунків на те, що в якійсь перспективі єдність Заходу почне слабшати.

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Теги: росіяни контрнаступ путін війна росія

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Олеся Яхно

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