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Гайдай повідомив, що стримує просування важкої техніки росіян на Луганщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гайдай повідомив, що стримує просування важкої техніки росіян на Луганщині
фото ілюстративне

Росіяни планують наступ на території Луганської області.

Несприятливі погодні умови не дозволяють росіянам активно використовувати важку бронетехніку на Луганщині. Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

«Луганська область, в розумінні росіян, є найлегшою метою. Оскільки Україна змогла деокупувати невелику територію Луганщини. Тому вони вважають, що вийти на адміністративні кордони Луганської області їм буде легше, ніж на Донеччині. Проте ЗСУ показують росіянам і всьому світу, що легкої прогулянки будь-де на території України не буде», – пояснив очільник області.

За словами Гайдая, погодні умови не дозволяють окупантам активно використовувати важку техніку. «Нам дуже допомагають погодні умови. Росіяни планують наступ на території Луганської області. Однак вся техніка, яку росіяни накопичили на цьому напрямку, не зможе рухатись по нашій землі за сьогоднішніх погодних умов. Після перших 10-20 танків, вони просто розвезуть багнюку, по якій не зможуть рухатись. Тому величезна кількість техніки росіян зараз ніяк не допоможе їм наступати», – додав глава ОВА.

Нагадаємо, триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках. 

Теги: Україна Сергій Гайдай наступ росіяни

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