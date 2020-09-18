США запровадили санкції проти іранських розвідників та хакерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд Ірану багато років реалізовував хакерську кампанію під прикриттям, заявили у США

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти іранської розвідувальної організації Rana.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Також під санкції потрапили хакерська група Advanced Persistent Threat 39 (APT39) і 45 фізичних осіб через їх злочинну діяльність у кіберпросторі.

«Уряд Ірану багато років реалізовував хакерську кампанію під прикриттям, що забезпечувала організація Rana Intelligence Computing Company (Rana), спрямовану проти іранських дисидентів, журналістів, а також міжнародних компаній, що працюють у туристичному секторі», – йдеться у повідомленні.

У мінфіні зазначають, що Rana асоціюється з міністерством розвідки країни. Вона організовує комп’ютерні атаки, в тому числі проти урядів іноземних держав та окремих осіб. Організація APT39, за даними американської сторони, контролюється міністерством внутрішніх справ Ірану.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив про ініціативу Вашингтона щодо відновлення санкцій проти Ірану.