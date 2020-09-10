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    У світі

    Хакери зламали сайт академії МВС Білорусі і залишили послання

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    Хакери зламали сайт академії МВС Білорусі - Хакери зламали сайт академії МВС Білорусі і залишили послання
    Хакери зламали сайт академії МВС Білорусі

    Хакери перейменували сайт в «Типу Академія МВС»

    У середу, 9 вересня, невідомі хакери зламали сайт академії МВС і розмістили там повідомлення від «кібер-партизан Білорусі».

    Про це повідомляє Tut.by.

    Хакери перейменували сайт в «Типу Академія МВС» і розмістили на сторінці зображення, супроводивши його підписом «з любов’ю, білоруські кібер-партизани».

    Також на сторінці було посилання, що вело на невідомий файл.

    Видання зазначає, що увечері 9 вересня сайт взагалі перестав завантажуватися.

    Це вже вдруге за місяць, коли ресурс академії недоступний — вперше з ним виникли проблеми 4 вересня.

    Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чого бігав по Мінську з автоматомНагадаємо, із зброєю Лукашенко з'являвся на публіці щонайменше двічі. Востаннє він з’явився в бронежилеті і з автоматом в руках біля палацу Незалежності 30 серпня. А 23 серпня було опубліковано відео, на якому Лукашенко в бронежилеті пролітає над Мінськом на вертольоті і оглядає багатотисячну акцію протесту.

    Також відомо, що Міноборони Білорусі приводить у вищу бойову готовність артилерію і танки.

     Читайте також: Полювання на білорусів. Чи переманить Україна айтішників, які тікають від Лукашенка
    Білорусь МВС протест хакер
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